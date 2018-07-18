Galaxy Note 9'dan yeni görsel

Geçtiğimiz günlerde Samsung CEO'su tarafından kullanılırken görüntülendiği Galaxy Note 9'un şimdi de basın görseli internete düştü. Twitter'de bu tip teknoloji sızıntıları ile bilinen Evan Blass tarafından paylaşılan fotoğrafa göre S Pen'in sarı renkli kalemi görülüyor. Eğer fotoğraf gerçekse Note ailesinde ilk kez renkli bir S Pen kullanılmış olacak. Samsung Note 9, ABD'nin New York şehrinde 9 Ağustos'ta düzenlenecek bir basın toplantısı ile tanıtılacak.

Aynı zamanda telefonun görselinin de göründüğü paylaşımda Note 9'un Note 8'e fazlasıyla benzediği anlaşılıyor. Görüntülenen bir diğer özellik ise sonsuz ekran. Uzun süredir Samsung telefonlarında kullanılan sonsuz ekran teknolojisi Note 9'da da yer alacak.

Telefonun arka yüzünde ise çift kamera teknolojisi yer alıyor. Ayrıca arka yüzde parmak izi okuyucu da yine sızdıralan fotoğrafta yer alıyor. Sızan bilgilere göre Samsung Note 9'da S Pen daha da geliştirilecek ve Bluetooth desteği sunacak.

Samsung Galaxy Note 9'un ortaya çıkan özellikleri