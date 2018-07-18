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Galaxy Note 9'dan yeni görsel

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.07.2018 11:29 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Note 9'un basın görseli internette yayınlandı.

Galaxy Note 9'dan yeni görsel

Geçtiğimiz günlerde Samsung CEO'su tarafından kullanılırken görüntülendiği Galaxy Note 9'un şimdi de basın görseli internete düştü. Twitter'de bu tip teknoloji sızıntıları ile bilinen Evan Blass tarafından paylaşılan fotoğrafa göre S Pen'in sarı renkli kalemi görülüyor. Eğer fotoğraf gerçekse Note ailesinde ilk kez renkli bir S Pen kullanılmış olacak. Samsung Note 9, ABD'nin New York şehrinde 9 Ağustos'ta düzenlenecek bir basın toplantısı ile tanıtılacak.

Aynı zamanda telefonun görselinin de göründüğü paylaşımda Note 9'un Note 8'e fazlasıyla benzediği anlaşılıyor. Görüntülenen bir diğer özellik ise sonsuz ekran. Uzun süredir Samsung telefonlarında kullanılan sonsuz ekran teknolojisi Note 9'da da yer alacak.

Telefonun arka yüzünde ise çift kamera teknolojisi yer alıyor. Ayrıca arka yüzde parmak izi okuyucu da yine sızdıralan fotoğrafta yer alıyor. Sızan bilgilere göre Samsung Note 9'da S Pen daha da geliştirilecek ve Bluetooth desteği sunacak.

note9_basin

Samsung Galaxy Note 9'un ortaya çıkan özellikleri

Uzun zamandır birçok bilginin sızdığı Samsung Note 9 ile ilgili birçok bilgi ortaya çıkmış durumda. Buna göre telefon 6.3 inçlik bir ekrana sahip olacak. Ekran çözünürlüğü ise 2.960 x 1.440 piksel olacak. Telefonda Exynos 9810 işlemci, 6 GB RAM / 64 GB depolama seçeneğine ek olarak 8 GB RAM / 256 GB depolama seçeneğinin de olacağı düşünülüyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile gelmesine kesin gözle bakılan telefon, 9 Ağustos'ta tanıtılacak ve 24 Ağustos’ta satışa sunulması bekleniyor. Galaxy Note 9’un 6 GB RAM’li ve 128 GB dahili depolama seçeneği olan modelinin 990 euro fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note 9 Samsung

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