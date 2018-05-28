Galaxy Note 9 Geekbench performans testinde görüldü

Galaxy Note 9 daha önce de Geekbench testine tabii tutulmuştu. Ancak telefonun o versiyonu Snapdragon 845 yonga seti kullanıyordu. Bugün ise telefonun Exynos 9810 yonga seti kullanan versiyonu Geekbench’te görüldü.

Bildiğiniz gibi Samsung, amiral gemisi akıllı telefonlarını Exynos veya Snapdragon yonga seti kullanan iki farklı versiyonla satışa sunuyor. Genellikle Samsung’un kendi üretimi olan Exynos yonga setini kullanan versiyon performans testlerinden daha yüksek puan alıyor.

Bu durum Galaxy Note 9’da da değişmedi. Telefonun Exynos 9810 kullanan versiyonu, Snapdragon 845 kullanan versiyondan çok daha iyi bir performans sergiledi. Mart ayında Geekbench testine tabii tutulan Snapdragon 845’li versiyon, tek çekirdek testinden 2190, çoklu çekirdek testinde ise 8806 puan almıştı. Exynos 9810’lu versiyon ise tek çekirdek testinden 2737, çoklu çekirdek testinden ise 9064 puan aldı. Her iki testte de telefonun 6 GB RAM’e sahip versiyonu kullanıldı. Yani performans puanındaki değişikliğin ana sebebi yonga seti farkı.

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