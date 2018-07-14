Galaxy Note 9 nasıl görünecek?

Samsung, 9 Ağustos 2018 tarihinde düzenleyeceği Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde phablet modeli Note 9’u tanıtacak. Tanıtımına haftalar kalan Note 9’un teknik özelliklerinin yanı sıra, şimdi de görselleri sızdırıldı. Sızdırılan Note 9 görselleri, telefonun bazı özellikleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.
Note 9‘un sızdırılan görselinde mavi model görünüyor. Ancak Samsung, zıt renkler kullanarak S-Pen‘de sarı rengine yer verebilir. Telefona daha çarpıcı bir görünüm sağlayacak olan bu hamle, görünüme önem verenlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.
S-Pen’i ile sızan Note 9’un alt bölümünde 3.5mm kulaklık girişi görünüyor. iPhone 7 ile başlayan ve son dönemde Android telefonlara da sıçrayan 3.5mm girişi kullanmama olayı, Note 9’a yansımayacak gibi görünüyor.
Note 9 gücünü Exynos 9810 Octa / Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alacak. 6 GB RAM ile gelecek olan Galaxy Note 9, 128 GB ve 256 GB dahili depolama birimi ile gelecek.
Son günlerde ortaya çıkan söylentiye göre; Note 9’un 8 GB‘lık sürümü de yer alacak. Bu sürümde 512 GB dahili depolama birimi bulunacak.
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