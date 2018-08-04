Galaxy Note 9 ön siparişte!

Samsung’un Note serisinin yeni modelini tanıtmasına artık sayılı günler kaldı. Bilindiği üzere Note serisi genel olarak Eylül ya da Ekim ayı gibi satışa sunuluyordu. Fakat Galaxy S9 ve 9+’ın sönük satış performansı, Samsung’un Galaxy Note 9 çıkışını öne kaydırmasına neden oldu.

Henüz telefonun tanıtılmasına bir hafta gibi bir süre var. Fakat Samsung şimdiden Note 9 için ön sipariş almaya başlamış durumda. Güney Koreli teknoloji devi Amerika’da hizmet veren resmi web sitesi üzerinden Galaxy Note 9 siparişlerini almaya başladı. Aslında buna bir nevi rezervasyon da diyebiliriz. Üstelik eski telefonunu getirene 450 dolara kadar bir indirim fırsatı da sunuluyor.

Elbette bu indirimden tam anlamıyla yararlanabilmek için verdiğiniz telefonun üst segmente hitap eden güncel bir model olması gerekiyor. Şöyle ki eğer 4.5 senelik Galaxy S5’inizi takasta kullanmak isterseniz Samsung size 150 dolarlık bir indirim teklif ediyor. Fakat takasta kullanacağını cihaz iPhone X ya da Galaxy S9+ ise indirim oranı 450 dolara kadar çıkıyor.

Takas desteğinden yararlanmak isteyenlerin Apple, LG, Samsung ya da Google marka bir telefon getirmeleri gerekiyor. Bu 4 marka haricindeki telefonlar, takas desteğinden yararlanamıyor.

Samsung Note 9’un fiyatını henüz açıklamamış olsa da genel kanı telefonun ABD fiyatının 800 dolar civarında olacağı yönünde.

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