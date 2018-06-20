Galaxy Note 9 özelleştirilebilir arayüze sahip olacak

Her sene olduğu gibi bu sene de Samsung, yılın 3. çeyreğinde yeni Note’u tanıtacak. Hazırlıklarda son adımlara yaklaştıkça, cihazın daha net detayları da basında kendine yer buluyor.

Son ortaya çıkan iddialara göre Samsung, daha önce denediği arayüz özelleştirme opsiyonunu geri getirecek. Hatırlarsanız Android Marshmallow’lu TouchWiz arayüzü, “Good Lock” ile beraber özelleştirilebiliyordu. Ancak proje fazla tutmadı. Şimdi ise benzer bir çalışma Samsung Experience arayüzlü Galaxy Note 9 için yapılıyor.

Good Lock’ın yeni sürümü, Güney Kore’de yayınlandı. Sürümün detayları esasında yapılan çalışmanın ne denli geniş çaplı olduğunu da gösteriyor. Note 9‘la birlikte yeniden kullanılacak olan Good Lock, çok daha detaylı özelleştirme seçenekleri içerecek. Son uygulamalar menüsünün animasyonlarından, bildirim çubuğu renklerine kadar pek çok şeye kendiniz karar verebileceksiniz.

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