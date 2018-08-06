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Galaxy Note 9 özellikleri bugün resmi olarak sızdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.08.2018 09:39 | Son Güncelleme

Galaxy Note 9’un kutusu ile sızan Galaxy Note 9 özellikleri Android tutkunlarını heyecanlandıracak gibi görünüyor. İşte Galaxy Note 9 özellikleri!

Galaxy Note 9 özellikleri bugün resmi olarak sızdı

Samsung’un 9 Ağustos’taki Galaxy Note 9 etkinliğine sayılı günler kala, telefonun detayları hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde tanıtım videosu yanlışlıkla YouTube’a yüklenen Note 9, bu sefer de resmi kutusu ile karşımıza çıktı. Galaxy Note 9 kutusu ile telefonun özellikleri de resmiyet kazandı!

Note 9, 6.4 inç büyüklüğünde QHD+ sAMOLED ekrana sahip olacak. Gücünü Snapdragon 845 / Exynos 9810 yonga setinden alacak olan telefonda minimumda 128 GB maksimumda ise 512 GB dahili depolama birimi yer alacak. 4.000 mAh kapasiteli bataryası ile gün boyu dolu dolu kullanım süresi sunacak olan Note 9’da 6 GB RAM bulunacak.

Telefonun arka bölümünde 12 Megapiksel f/1.5 + 12 Megapiksel f/2.4 çift kamera kurulumu yer alacak. Note 9’un Selfie yani ön kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Note 9’un f/1.5 diyaframlı arka kamerasının düşük ışık performansını şimdiden merak ediyoruz. Galaxy S9’un üzerine koyarak Note 9’u geliştiren Samsung, yenilenmiş S-Pen ile farklı bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Son olarak telefonda stereo AKG hoparlörlerin olacağını belirtelim. Kutu içeriğinde de AKG imzalı kablolu kulaklığın olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note 9 android

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