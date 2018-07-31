HABER

Galaxy Note 9, PC olarak kullanılabilecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.07.2018 08:44 | Son Güncelleme

Galaxy Note 9 ile ilgili 2 yeni iddia ortaya atıldı. İddialara göre Note 9 herhangi bir DeX cihazına gerek kalmadan direkt olarak monitöre bağlanabilecek. İşte detaylar.

Galaxy Note 9, PC olarak kullanılabilecek

Samsung ilk DeX cihazını Galaxy S8 ile birlikte tanıtmıştı. DeX Pad ismiyle tanıtılan bu cihaz, basit bir monitörü S8 yardımıyla işlevsel bir PC’ye çevirebiliyordu. Samsung geçtiğimiz yıl ise DeX Pad’in biraz daha gelişmiş versiyonu olan DeX Station’u tanıtmıştı. Telefonu bu panele koyduğumuzda tek bir monitör üzerinden aynı anda 20 uygulamayı çalıştırabiliyorduk. Fakat görünen o ki Galaxy Note 9 ile artık herhangi bir DeX cihazına ihtiyacımız kalmayacak.

Samsung’un 9 Ağustos’ta tanıtacağı yeni amiral gemisi modeli Note 9 ile ilgili ortaya atılan yeni iddialara göre, artık DeX cihazlarına ihtiyacımız olmayacak. Zira Güney Koreli şirketin Note 9’da sağlam bir soğutma sistemine yer verdiği ve bu sistem sayesinde herhangi bir DeX cihazına ihtiyaç olmadan direkt olarak monitöre bağlanabileceği belirtiliyor.

Elbette bu sistemin bazı kusurları da mevcut. Öncelikli olarak aynı anda çalışan uygulama sayısı önemli oranda azalmış durumda. DeX destekli bir Samsung telefonu 20 uygulamayı aynı anda açabilirken, Note 9’da bu sayı 5’e düşecek. Fakat yine de DeX yerine basit bir kablo ile monitörü işlevsel bir PC’ye çevirmek, oldukça kullanışlı olacaktır. Bakalım bu yenilik kullanıcıları memnun edebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

PES 2019 Türkiye Ligi ile geliyor!

PARTNERTürkiye'nin gizli mekanları! Tüyler ürpertici...Türkiye'nin gizli mekanları! Tüyler ürpertici...
Xiaomi Mi Mix 3’ün tasarımı böyle olacak!Xiaomi Mi Mix 3’ün tasarımı böyle olacak!
Galaxy S10 yeni bir biyometrik teknolojisi ile geliyorGalaxy S10 yeni bir biyometrik teknolojisi ile geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note 9 Samsung Galaxy S8

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Son dakika! 2018 YKS sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman?

Son dakika! 2018 YKS sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman?

Şarkıcı Hatice'den Seda Akgül'e 'Bikinili pozları taklit ettin' tepkisi!

Şarkıcı Hatice'den Seda Akgül'e 'Bikinili pozları taklit ettin' tepkisi!

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bixby nedir nasıl kullanılır?

Bixby nedir nasıl kullanılır?

Echo Show’a rakip olacak

Echo Show’a rakip olacak

Google Pixel 3 XL, tek kamera ile geliyor!

Google Pixel 3 XL, tek kamera ile geliyor!

Android telefonları daha efektif kullanın

Android telefonları daha efektif kullanın

Galaxy A 2019 modelleri 3 ana kamera ile donatılacak

Galaxy A 2019 modelleri 3 ana kamera ile donatılacak

Xiaomi Mi Mix 3’ün tasarımı böyle olacak!

Xiaomi Mi Mix 3’ün tasarımı böyle olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.