Galaxy Note 9, PC olarak kullanılabilecek

Samsung ilk DeX cihazını Galaxy S8 ile birlikte tanıtmıştı. DeX Pad ismiyle tanıtılan bu cihaz, basit bir monitörü S8 yardımıyla işlevsel bir PC’ye çevirebiliyordu. Samsung geçtiğimiz yıl ise DeX Pad’in biraz daha gelişmiş versiyonu olan DeX Station’u tanıtmıştı. Telefonu bu panele koyduğumuzda tek bir monitör üzerinden aynı anda 20 uygulamayı çalıştırabiliyorduk. Fakat görünen o ki Galaxy Note 9 ile artık herhangi bir DeX cihazına ihtiyacımız kalmayacak.

Samsung’un 9 Ağustos’ta tanıtacağı yeni amiral gemisi modeli Note 9 ile ilgili ortaya atılan yeni iddialara göre, artık DeX cihazlarına ihtiyacımız olmayacak. Zira Güney Koreli şirketin Note 9’da sağlam bir soğutma sistemine yer verdiği ve bu sistem sayesinde herhangi bir DeX cihazına ihtiyaç olmadan direkt olarak monitöre bağlanabileceği belirtiliyor.

Elbette bu sistemin bazı kusurları da mevcut. Öncelikli olarak aynı anda çalışan uygulama sayısı önemli oranda azalmış durumda. DeX destekli bir Samsung telefonu 20 uygulamayı aynı anda açabilirken, Note 9’da bu sayı 5’e düşecek. Fakat yine de DeX yerine basit bir kablo ile monitörü işlevsel bir PC’ye çevirmek, oldukça kullanışlı olacaktır. Bakalım bu yenilik kullanıcıları memnun edebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

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