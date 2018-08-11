Galaxy Note 9 performans testinde sınıfta kaldı

Samsung uzun süredir merakla beklenen yeni amiral gemisi modelini nihayet tanıttı. Ülkemizde de 6.499 TL gibi oldukça yüksek bir fiyattan satışa sunulacak olan Note 9, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Tom’s Guide ekibi Galaxy Note 9’un 6GB RAM’li versiyonunu Geekbench 4 ve 3D Mark Slingshot Extreme 3.1. testlerine tabi tuttu.

Galaxy Note 9 performansıyla hayal kırıklığı yarattı



Yapılan performans testlerinde 6.499TL etiket fiyatı biçilen Galaxy Note 9, 8876 puan alarak iPhone X ve OnePlus 6’nın gerisinde kaldı. Aynı testten iPhone X 10357, OnePlus 6 ise 9088 puan aldı.

Bir diğer testte de sonuç pek farklı değildi. Galaxy Note 9, 4639 puan alırken, aynı testten Oneplus 6 5124, iPhone X ise 4994 puan aldı.

Kısaca özetlemek gerekirse, Samsung’un çiçeği burnunda amiral gemisi modeli, performans testlerinde yarı fiyatına satılan OnePlus 6’yı bile geçmeyi başaramadı.

Şimdi Note 9’un diğer performans testlerinden alacağı sonuçlar da merakla bekleniyor. Fakat diğer testlerde de öyle muazzam bir değişikliğin olması pek de ihtimal dahilinde değil.

Şunu da dip not olarak belirtmemiz gerekiyor. Belki 8GB RAM’li versiyon performans testlerinde biraz daha yüksek puanlar alabilir. Fakat bu versiyonun da ülkemizde 7499TL, dışarıda ise 1250 dolardan satıldığını unutmamak gerekiyor.

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