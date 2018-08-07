Galaxy Note 9 sahipleri 15 bin V-Bucks kazanacak

Bildiğiniz gibi son dönemin en popüler oyunlarından Fortnite, çok yakında Android’e de gelecek. Epic Games’in sevilen oyununu ilk oynayan Android kullanıcıları Galaxy Note9 sahipleri olacak. Samsung ve Epic Games geçtiğimiz günlerde yeni bir ortaklığa imza atmış ve bu anlaşmanın sonucu olarak Fortnite’ın Android’deki ilk 30 gününde Note9’a özel olacağı açıklanmıştı.
Ancak Galaxy Note9 sahipleri için Fortnite sürprizleri bununla sınırlı kalmayacak. Epic Games ve Samsung ortaklığı Note9 alacaklara bir avantaj daha sağlayacak. Epic Games’ın yaptığı açıklamaya göre Note9 sahiplerine 15 bin V-Bucks verilecek. Bildiğiniz gibi V-Bucks, Fortnite içinde kullanılan sanal para birimi. Bu para birimini almak için normalde 150 dolar ödemek gerekiyor.
Yani Galaxy Note9 sahipleri Epic Games’ten 150 dolar değerinde bir hediye kazanacak. Ayrıca 30 günlük Note9’a özel sürenin 4 aya kadar uzatılabileceği söyleniyor.
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