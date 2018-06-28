Galaxy Note 9 tanıtım tarihi belli oldu

Aylardır hakkında birçok bilginin internete düştüğü Samsung Galaxy Note 9'un resmi olarak tanıtılacağı tarih belli oldu. Telefon, Ağustos ayının 9'unda ABD'nin New York şehrinde düzenlenecek Samsung Galaxy Unpacked 2018 isimli etkinlikle tanıtılacak.

Basın mensupları için özel bir video da hazırlayan Samsung, telefonun bazı detaylarını da gösterdi. 22 saniyelik videoda telefonun kalemi yani Stylus görünüyor. Dikdörtgen şeklinde bir gövdesi bulunan kalem sarı renkte üretilmiş.

Etkinlik için Samsung tarafından başka bir açıklama yapılmadı. Ayrıca etkinliğin Galaxy Note 9 için olacağı konusunda da kesin bir bilgi yok. Ancak sunulan video ve bu tarihte başka bir telefon tanıtılmayacak olması hangi modelin tanıtılacağı konusunda bize ipucu veriyor.

Samsung Galaxy Note 9 özellikleri

Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy Note 9, 6.4 inç boyutunda 2960×1440 piksel Super AMOLED bir ekran, Exynos 9810 ya da Snapdragon 845 işlemci, 6 GB RAM ve 256 GB / 512 GB depolama gibi özelliklere sahip olacak. Kamera tarafında Galaxy S9+ gibi dual kameraya sahip olacak telefonda 12 + 12 Megapiksel çözünürlüklü kamera sistemi yer alacak. Telefonun ön yüzünde ise 8 Megapiksel çözünürlükte f1.7 diyaframa ve 3.5mm kulaklık girişi de yer alıyor. Telefonun 4.000 mAh pili olacağı düşünülüyor.