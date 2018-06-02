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Galaxy Note 9’un çıkışı iki hafta ertelendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.06.2018 07:50 | Son Güncelleme

Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy Note 9’un çıkış tarihi ertelendi. Telefon için belirlenen yeni çıkış tarihi ortaya çıktı.

Galaxy Note 9’un çıkışı iki hafta ertelendi

Bildiğiniz gibi Galaxy Note 8 geçtiğimiz yılın eylül ayında satışa sunulmuştu. Ancak Samsung’un bu yıl Note serisi ile ilgili planlarını öne aldığı söyleniyor. Daha önce çeşitli sızıntılarla karşımıza çıkan Galaxy Note 9‘un, Temmuz ayında tanıtılacağı iddia ediliyordu.

Bu iddia şirkete yakın kaynaklar tarafından da doğrulandı. Ancak görünen o ki Samsung yeni amiral gemisinin çıkış tarihini erteleyecek.

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefonunun çıkışını iki hafta erteleme kararı aldı. Son anda gelen bu kararın sebebi ise Note 9’un tasarımında bazı değişiklikler yapılacak olması.

Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong’un, geçtiğimiz ay Xiaomi, vivo ve Oppo’nun yeni telefonlarını test ettiği ve buradan yola çıkarak Note 9’un tasarımında bazı değişiklikler istediği söyleniyor.

Note 9‘un tasarımındaki bu değişikliklerin oldukça ufak olacağı söyleniyor. Ancak yine de son dakikada gelen bu karar telefonun çıkışını iki hafta geciktirecek. Yani anlayacağınız temmuz ortasında çıkması beklenen Note 9’un çıkışı Ağustos’a kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung akıllı telefon

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