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Galaxy Note 9’un S Pen’i diğerlerinden çok farklı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.07.2018 19:58 | Son Güncelleme

Samsung tarafından Ağustos ayında tanıtılacak olan Galaxy Note 9’un bir yeni özelliği daha kesinleşti. Görünüşe ‘göre Galaxy Note 9’un S-Pen’i Bluetooth teknolojisiyle birlikte bir kalemden fazlasını verecek.

Galaxy Note 9’un S Pen’i diğerlerinden çok farklı!

Galaxy Note 9 kesinlikle yılın en güçlü cihazlarından biri olacak, bunda şüphe yok. Ancak cihazı diğer rakiplerinden ayıran önemli bir özelliği var; o da sihirli kalem olarak adlandırılabilecek olan S Pen’i. Note modellerini birnevi not defterine dönüştüren S Pen, bu zamana kadar büyük gelişmeler yaşadı. Ancak Galaxy Note 9’un S Pen’indeki kadar büyük bir gelişmeyi hiçbir zaman yaşamadı.

GALAXY NOTE 9’UN S PEN’İ AKILLANIYOR

EJ-PN960 kod adıyla gözüken S Pen, FCC’den onay aldı. Stylus Pen adına sahip olan Galaxy Note 9’un S Pen’i, FCC kayıtlarına göre Bluetooth LE teknolojisine sahip. Böylece Bluetooth ile cihaza bağlanacak olan S Pen Galaxy Note 9 ile uyumlu bir şekilde çalışacak.

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YENİ S PEN NELER YAPACAK?

Şimdilik S Pen’in nasıl görevler üstleneceğini kestiremiyoruz. Ancak önceki S Pen modelleri düşünüldüğünde Bluetooth desteğine kavuşacak bir S Pen’in yapabilecekleri az çok tahmin edilebilir. Hala bu konuda referanslarımız da var. Geçtiğimiz günlerde çıkan bazı haberler kalemin müziği kontrol edeceğini söylüyordu. Belki de S Pen’in Bluetooth teknolojisi bize bunu sağlayacaktır ya da bundan daha fazlasını…

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Note 9 S-Pen Bluetooth akıllı telefon

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