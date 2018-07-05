Galaxy Note 9’un S Pen’i diğerlerinden çok farklı!

Galaxy Note 9 kesinlikle yılın en güçlü cihazlarından biri olacak, bunda şüphe yok. Ancak cihazı diğer rakiplerinden ayıran önemli bir özelliği var; o da sihirli kalem olarak adlandırılabilecek olan S Pen’i. Note modellerini birnevi not defterine dönüştüren S Pen, bu zamana kadar büyük gelişmeler yaşadı. Ancak Galaxy Note 9’un S Pen’indeki kadar büyük bir gelişmeyi hiçbir zaman yaşamadı.
EJ-PN960 kod adıyla gözüken S Pen, FCC’den onay aldı. Stylus Pen adına sahip olan Galaxy Note 9’un S Pen’i, FCC kayıtlarına göre Bluetooth LE teknolojisine sahip. Böylece Bluetooth ile cihaza bağlanacak olan S Pen Galaxy Note 9 ile uyumlu bir şekilde çalışacak.
Şimdilik S Pen’in nasıl görevler üstleneceğini kestiremiyoruz. Ancak önceki S Pen modelleri düşünüldüğünde Bluetooth desteğine kavuşacak bir S Pen’in yapabilecekleri az çok tahmin edilebilir. Hala bu konuda referanslarımız da var. Geçtiğimiz günlerde çıkan bazı haberler kalemin müziği kontrol edeceğini söylüyordu. Belki de S Pen’in Bluetooth teknolojisi bize bunu sağlayacaktır ya da bundan daha fazlasını…
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