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Galaxy Note9 hakkında ilk detaylar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.03.2018 15:55 | Son Güncelleme

Mobil Dünya Kongresi’nde S serisinin yeni modellerini tanıtan Samsung, şimdi ise Note serisi üzerine yoğunlaşmış durumda. Açık konuşmak gerekirse, MWC kapsamında tanıtılan Galaxy S9 ve S9+ beklentileri tam olarak karşılayamadı.

Galaxy Note9 hakkında ilk detaylar

Samsung’un kullanıcıları heyecanlandıracak bir yenilik sunmamasına karşın, S8’in üzerine koyduğu 900TL’lik fark hala tartışma konusu. Her ne kadar Güney Koreli yetkililer S9’un S8’den fazla satacağı iddiasında bulunsa da bu şimdilik olası görünmüyor. Galaxy S9 ile bekleyenlerini biraz hayal kırıklığına uğratan Samsung, aynı şeyi Galaxy Note9 ile yaşamamak adına çalışmalara şimdiden başlamış durumda.

Peki gelelim asıl soruya. Galaxy Note9, temel anlamda Note8’den ne gibi farklılıklar içerecek. Hali hazırda Note9’un performans anlamında Note8’den daha iyi olacağını zaten biliyoruz.

Muhtemelen Samsung yeni amiral gemisi modelinde de SD845 ve Exynos 9810’u tercihleyecektir. Peki ya diğer donanımsal özellikler?

Eğer büyük bir sürpriz olmazsa Samsung’un S9+’da kullandığı kamerayı Note9’da da kullanması bekleniyor. En azından telefon hakkında ortaya atılan son iddialar bu yönde.

Hala geliştim aşamasında olan Galaxy Note9 geçtiğimiz yün HTML5test’de ortaya çıktı. Bu test sonuçlarına göre, Note8’deki 18.5:9 ekran en boy oranı Note9’da da korunuyor. Yani Samsung’un Infinity Display çizgisi Note9’da da devam edecek.

Ayrıca testeki Galaxy Note9 Android Oreo ile çalışıyor. Muhtemelen Note9’da yeni Android sürümü yerine Oreo ile çıkacaktır. Son olarak Note9’un taşıdığı model numarasının SM-N960 olduğunu da belirtelim. Öyle görünüyor ki Note9’da da öyle büyük sürprizlerle karşılaşmayacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note9 Samsung teknoloji

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