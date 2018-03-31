Galaxy Note9 ortaya çıktı

Aslında bu sorunun yanıtı son derece basit. Zaten Samsung, senelerdir aynı şeyi yapıyor. Önce Şubat – Nisan arasında S serisi yeni modellerini satışa sunuyor. Ardından S modellerinde kullandığı teknik donanımın aynısını Eylül – Ekim gibi satışa sunduğu Note serisinde kullanıyor. Görünen o ki bu döngü, bu sene de değişmeyecek.

Keza geçtiğimiz gün Galaxy Note9, geekbench testinde ortaya çıktı. Telefonun geekbench’te görünmesiyle birlikte, yonga seti ve RAM miktarına dair detaylar da kesinleşmiş oldu.

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli, çok önceden de tahmin edildiği üzere, gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 845 yonga setinden alacak. Bu yonga setini 6GB RAM ile destekleyecek olan telefon kutudan ilk çıktığında ise Android 8.1 ile çalışacak.

Galaxy Note9 bu teknik donanımıyla geekbench’te tek çekirdek testinden 2190, çok çekirdek testinden ise 8806 puan almış durumda. Aynı testten S9+ ise 2390 – 8420 puan almıştı. Yani arada öyle büyük bir fark bulunmuyor.

Zaten üst segment modellerin genelinde teknik açılardan öyle büyük farklılıklar bulunmuyor. Önemli olan şey Note9’un nasıl bir tasarıma sahip olacağı. Bunu da muhtemelen önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.

Huawei P20 Pro ön inceleme