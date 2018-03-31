HABER

Galaxy Note9 ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.03.2018 14:47 | Son Güncelleme

Samsung’un şu aralar yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note9 üzerine çalıştığını zaten biliyoruz. Güney Koreli teknoloji devi, üst segmentteki yeni modelini muhtemelen Eylül ayında satışa sunacak. Peki Note9 nasıl bir teknik donanıma sahip olacak? İşte bu sorunun yanıtı.

Galaxy Note9 ortaya çıktı

Aslında bu sorunun yanıtı son derece basit. Zaten Samsung, senelerdir aynı şeyi yapıyor. Önce Şubat – Nisan arasında S serisi yeni modellerini satışa sunuyor. Ardından S modellerinde kullandığı teknik donanımın aynısını Eylül – Ekim gibi satışa sunduğu Note serisinde kullanıyor. Görünen o ki bu döngü, bu sene de değişmeyecek.

Keza geçtiğimiz gün Galaxy Note9, geekbench testinde ortaya çıktı. Telefonun geekbench’te görünmesiyle birlikte, yonga seti ve RAM miktarına dair detaylar da kesinleşmiş oldu.

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli, çok önceden de tahmin edildiği üzere, gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 845 yonga setinden alacak. Bu yonga setini 6GB RAM ile destekleyecek olan telefon kutudan ilk çıktığında ise Android 8.1 ile çalışacak.
Galaxy Note9 bu teknik donanımıyla geekbench’te tek çekirdek testinden 2190, çok çekirdek testinden ise 8806 puan almış durumda. Aynı testten S9+ ise 2390 – 8420 puan almıştı. Yani arada öyle büyük bir fark bulunmuyor.

Zaten üst segment modellerin genelinde teknik açılardan öyle büyük farklılıklar bulunmuyor. Önemli olan şey Note9’un nasıl bir tasarıma sahip olacağı. Bunu da muhtemelen önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.

Huawei P20 Pro ön inceleme

BMGK acil gündemle toplanıyorBMGK acil gündemle toplanıyor
'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz''Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'
Diyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardıDiyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Note9

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Jaguar Waymo ile anlaştı!

Jaguar Waymo ile anlaştı!

Huawei Y7 Prime 2018 ile tanışın

Huawei Y7 Prime 2018 ile tanışın

Apple Watch 4 farklı olacak

Apple Watch 4 farklı olacak

Xiaomi Mi 6X sertifikasını aldı

Xiaomi Mi 6X sertifikasını aldı

ABD – Çin gerilimi telefonları vuracak!

ABD – Çin gerilimi telefonları vuracak!

Şimdi de akıllı lamba üretecek

Şimdi de akıllı lamba üretecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.