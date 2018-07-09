Galaxy S10 şaşırtacak

Bildiğiniz gibi Samsung’un önümüzdeki yılın başında yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S10’u piyasaya sürmesi bekleniyor. Bir süredir teknoloji dünyasının gündemini meşgul eden telefon hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddiaların bazıları birbiriyle çelişse de, bilinen bir şey var ki o da Samsung’un bu kez Galaxy S serisinden iki değil üç farklı model çıkaracağı.

Telefon dünyası söz konusu olduğunda güvenilir kaynaklardan biri olan SamMobile, bugün yeni Galaxy S modelleri hakkında yeni detaylar paylaştı. Paylaşılan bu yeni bilgilere göre S10 modellerinin hepsi ekrana entegre parmak izi sensörüne sahip olmayacak. Daha düşük fiyatla çıkacak S10 modelinde parmak izi sensörünün ekranın içinde değil, telefonun kenarında olacağı söyleniyor.

SamMobile’a göre S10; 6.2 inç ekranlı standart model, 6.44 inç ekranlı Plus modeli ve 5.8 inç ekranlı daha ucuz bir modelle satışa sunulacak. Parmak izi sensörü kenarında olacak model de bu 5.8 inçlik versiyon olacak. Ayrıca bu modelde diğer iki versiyondaki gibi kıvrımlı ekran bulunmayacak. Samsung’un böylece 5.8 inçlik modelin fiyatını düşük tutacağı söyleniyor.

SamMobile’ın paylaştığı bir diğer bilgi de S10+’ın arka kamerasıyla ilgili. Üç versiyon arasında en dikkat çekici model olan S10+, üçlü kamerayla gelecek. Telefonun arka yüzünde 16 + 12 + 13 megapiksel, süper geniş açılı üçlü kamera yer alacak.

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