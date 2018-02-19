Galaxy S10'un işlemcisi telefonu şahlandıracak!

Samsung Galaxy S9'u henüz elimize alma şansı bulamadık ancak Galaxy S10'la ilgili dedikodular gelmeye başladı. İlk verilere göre Galaxy S10, 7 nanometrelik Snapdragon 855 yonga setini kullanacak.

Dedikodunun kaynağı, bu yonga üzerinde çalıştığını iddia eden bir Qualcomm yüklenicisinin yaptığı yorum ve bu yorumu keşfeden sızıntı hesabı Roland Quandt. Galaxy S10'un Snapdragon 855'i kullanması sürpriz olmasa da 7nm, dikkate değer bir gelişme.

7nm'lik işlemci, 10nm'lik Snapdragon 845'ten daha küçük olacağından daha iyi performans ve güç verimliliği sunabilir. Snapdragon 855, Qualcomm'un ilk 7nm yongası olabilir.

Quandt, yonga setinin Qualcomm'un X24 modemini kullanabileceğini söylüyor. Bu da önemli bir bilgi çünkü X24, 2Gbps'ye kadar indirme hızlarına ulaşabiliyor. Snapdragon 845'teki X20 modem, 1,2Gbps'ye ulaşabiliyordu.

chip.com.tr'nin haberine göre Snapdragon 855, Galaxy S10 için önemli bir geliştirme olabilir ancak Samsung'un bu işlemciyi şimdiye kadar ABD ve Çin'de kullandığını, diğer bölgelerde Exynos yongasını kullandığını biliyoruz. Bir sonraki Exynos yongasının özellikleri hakkında şimdilik bilgimiz yok.

Snapdragon 855'ten elbette sadece Galaxy S10 değil, 2019'da çıkacak diğer birçok amiral gemisi telefon da faydalanacak.