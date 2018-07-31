Galaxy S10 yeni bir biyometrik teknolojisi ile geliyor

Samsung uzun bir süredir parmak izi okuyucusunu ekranın altına kaydırmak için çalışmalar yürütüyor. Hatta bu söylentiler ilk olarak Galaxy S8 ile birlikte ortaya atılmıştı. Aynı dönemde Apple’ın da parmak izi okuyucusunu ekranın altına yerleştirebileceği dedikoduları mevcuttu.

Fakat ne Apple, ne de Samsung bunu başaramadı. Güney Koreli teknoloji devinin sonraki modellerinde de aynı beklenti mevcuttu. Sırasıyla, Note 8, S8 ve Note 9’da da parmak izi okuyucusunun ekranın alt kısmına yerleştireceği söylentileri ortaya atıldı. Fakat görünen o ki bu söylenti sonunda Galaxy S10 modeli ile gerçek olacak.

Galaxy S10’un tanıtılmasına henüz uzun bir süre var. Muhtemelen Samsung yeni amiral gemisi modelini 2019 Mart ayında gerçekleşecek olan MWC’de tanıtacaktır. Yani S10’un tanıtılmasına nereden baksak 8 aylık bir süreç mevcut.

Fakat bu uzun süre Galaxy S10 hakkında yeni bilgiler sızdırılmasına engel teşkil etmiyor. Sızdırılan son bilgilere göre S10’da kullanılacak olan ekran altı parmak izi okuyucusu belli bir bölgede aktif olacak. Bu yeni teknoloji için sızdırılan son görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Görselden de anlaşılacağı üzere, parmak izi okuyucusu telefonun alt kısmında aktif olarak çalışacak. Üst kısımda ise herhangi bir etkileşim olmayacak.

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