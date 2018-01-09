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Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'a bomba özellik!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 09.01.2018 10:36 | Son Güncelleme 4 saat önce

Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S8+ ve Galaxy S9 Plus'a Android 8.0 Oreo güncellemesi ile tescilli ses standardı Dolby Atmos desteği geldi.

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'a bomba özellik!

Dolby Laboratories tarafından yaratılan tescilli ses standardı Dolby Atmos, Samsung S8 ve Samsung S8 Plus'a geldi. Kısa süre önce yayınlanan Android 8.0 Oreo'nun son beta sürümü ile beraber gelen özellik, telefonların ses kalitesini daha da iyileştirdi.

Reddit kullanıcıları tarafından keşfedilen bu yeni özellik sadece Qualcomm Snapdragon 835'li cihazlarda kullanılabilecek. Samsung'un Exynos 8895 çipsetli uluslararası modellerinde ise bu özellik kullanılamayacak. Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus için Android 8.0 Oreo'nun son sürümü Şubat ayında dağıtılacak.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Galaxy S8 Galaxy S8 Plus

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