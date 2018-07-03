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Galaxy S8 ve Note 8 için önemli bir özellik geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.07.2018 09:19 | Son Güncelleme

Samsung’un sonraki güncellemesi Galaxy S8 ve Note 8’e, Galaxy S9’dan bir özelliği getiriyor. Beklentilerse daha büyük.

Galaxy S8 ve Note 8 için önemli bir özellik geliyor

Galaxy S8 ve Note 8 sahibi iseniz, fark edemediğiniz küçük bir yenilik son güncellemelerle telefonunuza gelmiş olabilir. Galaxy S9 ile birlikte sunulan videolu kilit ekranı belirleyebilme, artık bu eski amiral gemilerinde de kullanılabiliyor. Elbette bu özellik bataryanızın daha hızlı boşalmasına sebep olacak.

Hala almayanlar için tarih temmuz

Öte yandan özelliği son güncellemelerle almamış olabilirsiniz. Dağıtım sırası henüz size gelmediyse, muhtemelen temmuz ayının güvenlik yamasıyla birlikte gelecek.
Özelliğin gelip gelmediğini ise ayarların içerisinde arka plan kısmından bulabilirsiniz. Burada hem kendi animasyonunuzu belirleyebilir, hem de önceden belirlenenleri kullanabilirsiniz.

Şu sıralar Note 9 üzerinde çalışan Güney Koreli firmanın kamyon dolusu yeni özelliği önümüzdeki aylarda sunulabilir. Daha bir süre yazılım güncelleme taahhüdü bulunan eski amiral gemileri, Note 9’un yazılımsal özelliklerinden mutlaka nasibini alacaktır. Bunun içinse Android P güncellemesinin beklenmesi gerekiyor.

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Samsung Samsung galaxy 8 samsung note 8 samsung galaxy s9

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