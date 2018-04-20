Galaxy S9 düşüşte

Samsung, Galaxy S9 ve S9+’ı tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de satışa sunmuştu. Galaxy S9 fiyatı, geçen sene satışa sunulan S8’den ortalama olarak 700TL daha fazlaydı. Doğal olarak bu durum kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmadı.

Türkiye’de olduğu kadar Avrupa ve Amerika’da da S9 pek fazla satmadı. Keza Samsung’un MWC öncesinde yaptığı açıklamalar da S9 satışlarını arttırmaya yetmedi. Hatırlanacağı üzere Güney Koreli şirket, S9’un S8’den daha fazla satacağını iddia ediyordu. Fakat şimdiye kadar ortaya çıkan satış rakamları, işlerin Samsung’un istediği gibi yürümediğini gösteriyor.

Her ne kadar Samsung, Galaxy S9 fiyatı üzerinde resmi oynamalar yapmasa da dünyanın önde gelen perakende devleri hatırı sayılır indirimler yapıyor. Keza eBay üzerinde Galaxy S9 fiyatı 720 dolara, S9+ doları ise 745 dolara inmiş durumda. Bu, Samsung’un belirlediği lansman fiyatından 250 dolar daha ucuz. Görünen o ki yakın zamanda S9 ve S9+ için resmi bir indirim de gelebilir.

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