HABER

Galaxy S9 düşüşte

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.04.2018 15:50 | Son Güncelleme

Samsung geçtiğimiz Şubat ayının sonunda gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S9 ve S9+’ı tanıtmıştı. Güney Koreli teknoloji devinin yeni modelleri tasarımsal anlamda yeni birşeyler vaat etmediği için yoğun eleştiriler almıştı. En çok da Samsung’un Galaxy S9 fiyatı için belirlediği etiket, kullanıcıların tepkisini çekmişti. Sonuç olarak Güney Koreli şirket fiyat konusunda bazı tavizler vermeye başladı.

Galaxy S9 düşüşte

Samsung, Galaxy S9 ve S9+’ı tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de satışa sunmuştu. Galaxy S9 fiyatı, geçen sene satışa sunulan S8’den ortalama olarak 700TL daha fazlaydı. Doğal olarak bu durum kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmadı.

Türkiye’de olduğu kadar Avrupa ve Amerika’da da S9 pek fazla satmadı. Keza Samsung’un MWC öncesinde yaptığı açıklamalar da S9 satışlarını arttırmaya yetmedi. Hatırlanacağı üzere Güney Koreli şirket, S9’un S8’den daha fazla satacağını iddia ediyordu. Fakat şimdiye kadar ortaya çıkan satış rakamları, işlerin Samsung’un istediği gibi yürümediğini gösteriyor.

Her ne kadar Samsung, Galaxy S9 fiyatı üzerinde resmi oynamalar yapmasa da dünyanın önde gelen perakende devleri hatırı sayılır indirimler yapıyor. Keza eBay üzerinde Galaxy S9 fiyatı 720 dolara, S9+ doları ise 745 dolara inmiş durumda. Bu, Samsung’un belirlediği lansman fiyatından 250 dolar daha ucuz. Görünen o ki yakın zamanda S9 ve S9+ için resmi bir indirim de gelebilir.

Amiral Gemisi LG G7 ThinQ’nun Promosyon Görseli Sızdı

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklamasıABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
Meral Akşener çok sert konuştuMeral Akşener çok sert konuştu
Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldıSon dakika: OHAL 7. kez uzatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy S9

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Casio akıllandı

Casio akıllandı

Xiaomi Redmi S2 çift arka kamera ve 18:9 oranı ile geliyor

Xiaomi Redmi S2 çift arka kamera ve 18:9 oranı ile geliyor

WhatsApp'ın yerli rakibi İletee çıkıyor!

WhatsApp'ın yerli rakibi İletee çıkıyor!

Samsung eski ekranlarınızı unutturacak

Samsung eski ekranlarınızı unutturacak

Konami, PES lisansını da kaybediyor!

Konami, PES lisansını da kaybediyor!

Uygun fiyatıyla dikkat çekiyor!

Uygun fiyatıyla dikkat çekiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.