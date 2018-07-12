Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!

Hali hazırda akıllı telefon pazarının en çok telefon satan şirketi olan Samsung, söz konusu kar marjı olduğunda zirveyi Apple’a kaptırıyor. Bu durumun temel nedeni, Samsung’un en çok kar getiren üst segment modellerde o kadar da yüksek satış rakamlarına ulaşamıyor olması. Keza bu senenin ilk çeyreğinde satışa sunulan Galaxy S9 ve S9+ modelleriyle de bu durumu net bir şekilde görmüştük. S9 satışlarının hala istenilenin çok uzağında olması nedeniyle, bazı pazarlardaki S9 fiyatında önemli indirimlere gidiliyor.

Bilindiği üzere Samsung, Apple’ın çöplüğü olarak tabir edebileceğimiz ABD pazarı için özel bir fiyat skalası uyguluyor. Örneğin bu yılın ilk çeyreğinde satışa sunulan Galaxy S9, ABD’de 719 dolardan satışa sunulurken, telefonun Avrupa ve Asya fiyatı bu miktarın çok daha üzerindeydi.

Fakat Samsung’un ABD pazarına özel olarak uyguladığı düşük fiyat politikası da S9 satışlarını istenilen seviyeye çıkartamamış gibi görünüyor.

Zira ABD ve dünyanın önde gelen e-ticaret sitelerinden biri olan eBay’de Galaxy S9 fiyatı 574 dolara kadar düşmüş durumda. Yani kabaca yüzde 20’lik bir indirim söz konusu.

Açık konuşmak gerekirse, SD 845 kullanan bir amiral gemisi modeli için 574 dolarlık etiketin hiç de fena olmadığını söyleyebiliriz. İşin kötü yanı ise bu indirim ABD pazarı ile sınırlı kalacak olması.

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