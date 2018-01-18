Galaxy S9 ne zaman satışa çıkıyor?

Şu sıralar Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'la ilgili yeni bir sızıntıya rastlamadığımız gün yok. Samsung'un MWC'de tanıtacağı telefonlar hakkında bilmediğimiz bazı detaylar hala var, ancak cihazların piyasaya çıkış tarihini de artık biliyoruz.

Tahminleri genellikle doğru çıkan Evan Blass'ın eline geçen bilgilere göre Galaxy S9 ve S9 Plus, 26 Şubat'ta tanıtılacak ve 1 Mart'ta ön siparişe açılacak. Telefonun dağıtımı ise 16 Mart'ta başlayacak.

Blass'ın verdiği ilk tarih, Samsung'un telefonu MWC'de tanıtacağını söylemesiyle uyum gösteriyor, çünkü Mobil Dünya Kongresi 26 Şubat'ta başlıyor. Ancak Samsung'un genellikle etkinlikten bir gün önce bir basın konferansı düzenlediği biliniyor, bu yüzden bu tarihin doğruluğu biraz tartışmalı. Elbette Samsung'un kendi ülkesi Güney Kore'ye giderseniz, bu durumda Barselona'daki MWC'nin tarihi 25 Şubat'ının öğleden sonrasına veya akşamına denk geliyor.

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın Galaxy S8'e kıyasla küçük yeniliklerle gelmesi bekleniyor. Tasarım alanında bir değişiklik beklenmese de cihazın internete sızan kutusu, kameranın geliştiğini, parmak izi sensörünün yerinin kaydırıldığını ve işlemcinin Snapdragon 845'e yükseltildiğini göstermişti.