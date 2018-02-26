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Galaxy S9 resmi olarak tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.02.2018 14:24 | Son Güncelleme

Samsung yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ı Mobil Dünya Kongresi’nde düzenlediği etkinlikle tanıttı. Peki şimdiye kadar hakkında pek çok söylentiye tanıklık ettiğimiz S9 nasıl bir performansa sahip. İşte S9 hakkındaki tüm detaylar.

Galaxy S9 resmi olarak tanıtıldı

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S9 gücünü iki farklı yonga setinden alıyor. Samsung bazı pazarlarda kendi ürettiği yonga seti Exynos 9810’u tercih ederken, bazı pazarlarda ise Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 845 kullanılacak. Eğer büyük bir aksilik olmazsa SD 835’li model Çin ve Amerika’da, Exynos 9810 ise Asya ve Avrupa pazarında satılacak.

GPU tarafında Mali-G72 MP18 (Exynos) ve Adreno 630’dan (Qualcomm) faydalanacak olan Galaxy S9, sistemini ise 5GB RAM ile destekleyecek. MicroSD kart desteğine de sahip olan telefonun dahili depolama alanı ise min. 64GB max. 256GB olacak

Tasarım anlamında değişen fazla birşey yok

Gelelim S9’un merakla beklenen tasarımına. Galaxy S8 ilk duyurulduğunda, bir sonraki modelde çerçevelerin kaldırılabileceğinden bahsediliyordu. Fakat S9’un tasarım anlamında S8’den farklı bir çizgiye sahip olmadığını da belirtmek gerekiyor.

Genel olarak bakıldığında, değişen tek şeyin telefonun arka tarafında bulunan parmak izi okuyucusunun yeri olduğunu söyleyebiliriz. S8’de kameranın yan tarafında bulunan parmak izi okuyucusu, S9’da kameranın alt tarafına yerleştirilmiş.

Hatırlanacağı üzere parmak izi okuyucusunun S8’de kameranın yanında olması, kullanıcıların pek hoşuna gitmemişti. Keza parmak izi okuyucusu yerine kameraya dokunulması ve kamera camının kirlenmesi, kullanıcıları rahatsız ediyordu.

Tasarım anlamında değişen fazla bir şey yok

Gelelim S9’un merakla beklenen tasarımına. Galaxy S8 ilk duyurulduğunda, bir sonraki modelde çerçevelerin kaldırılabileceğinden bahsediliyordu. Fakat S9’un tasarım anlamında S8’den farklı bir çizgiye sahip olmadığını da belirtmek gerekiyor.

Genel olarak bakıldığında, değişen tek şeyin telefonun arka tarafında bulunan parmak izi okuyucusunun yeri olduğunu söyleyebiliriz. S8’de kameranın yan tarafında bulunan parmak izi okuyucusu, S9’da kameranın alt tarafına yerleştirilmiş.

Hatırlanacağı üzere parmak izi okuyucusunun S8’de kameranın yanında olması, kullanıcıların pek hoşuna gitmemişti. Keza parmak izi okuyucusu yerine kameraya dokunulması ve kamera camının kirlenmesi, kullanıcıları rahatsız ediyordu.

Kamera tarafında önemli gelişmeler var

Samsung, Galaxy S9 ve S9+’la ilgili daha önceden yayınladığı görsellerde, genel itibari ile yeni kamera sistemine odaklanmıştı. Güney Koreli teknoloji devi, lansmanın önemli bir bölümünü de yeni kamera sistemlerini anlatmaya ayırdı.

12MP’lik yeni kameranın karanlık ortamlardaki çekim kalitesi etkinlikte de canlı olarak test edildi. Samsung yetkilileri ortamdaki ışıkları kısarak, S9 ile çekilmiş olan düşük ışıklı ortam fotoğraflarını ekranlara yansıttı.

Galaxy S9’un arka tarafında f/1.4-24 diyafram aralığına sahip, 26mm, Dual Pixel PDAF, otomatik HDR özelliklerine sahip bir kamera ile gelecek. Telefonun ön tarafında ise f/1.6 diyafram aralığına sahip 8MP’lik kamera yer alacak.

Elbette S9’un kamera tarafındaki kabiliyetini test sonuçları ortaya çıktığında göreceğiz. Şimdilik bu konuda net yorumlar yapmak doğru olmayacaktır.

Galaxy S9, Harman Kardon kalitesiyle geliyor

Genel olarak akıllı telefonlar için önemli etkenlerden birisi de ses kalitesidir. Bilindiği üzere Samsung uzun süre önce Harman Kardon’u satın almıştı. Dolayısıyla bu ses teknolojisinin akıllı telefonlara ne zaman taşınacağı da merak konusuydu.

İşte bu konu S9 ve S9+’la da çözülmüş oldu. Galaxy S9 ve S9+, Dolby Atmos destekli bir AKG hoparlör ile gelecek. Harman tarafından tasarlanan bu stereo hoparlör sayesinde S9’un ses gücü S8’e oranla yüzde 40 artmış durumda.

Elbette S9 hakkında en çok merak edilen detaylardan birisi de telefonun fiyatıydı. Samsung etkinlikte telefonun fiyatıyla ilgili net bir açıklamada bulunmadı.

Siyah, mavi, gri ve mor renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan S9’un ne zaman raflardaki yerini alacağı da duyurulmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy S9 teknoloji

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