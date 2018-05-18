Galaxy S9 satış rakamlarıyla hayal kırıklığı yarattı

Akıllı telefon pazarının zirvesinde bulunan Samsung, Şubat ayının sonunda start alan Mobil Dünya Kongresi’nde yeni amiral gemisi modelleri. Galaxy S9 ve S9+’ı tanıtmıştı. S9’un selefi S8’e nazaran önemli bir yenilik içermemesi, tasarım anlamında da neredeyse tıpatıp aynı olması kullanıcılar tarafından ağır bir dille eleştirilmişti. Görünen o ki bu eleştiriler satış rakamlarına da yansımış gibi görünüyor.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni bir rapora göre, S8’in sadece 37 günde ulaştığı 1 milyonluk satış rakamına, S9 2 ayda anca ulaşabildi. Tabi ki hemen belirtelim. Bu satış rakamları sadece Samsung’un ana vatanı, Güney Koreyi kapsıyor.

Kısaca özetlemek gerekirse, S8’in Güney Kore’de 37 günde ulaştığı satış rakamına, S9 60 günde anca ulaşabildi. Sadece bu veriler bile S9’un satış rakamları bazında selefinin ne kadar gerisinde kaldığını gözler önüne seriyor.

Eğer Samsung bu durumdan ders almayı başarırsa, muhtemelen yeni amiral gemisi modellerinde kullanıcıları heyecanlandıracak yeniliklere gidecektir. Yoksa önümüzdeki günlerde satışa sunulacak olan Note9’un akıbeti de aynı S9 gibi olur.

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