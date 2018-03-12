Galaxy S9 serisi hiç olmayacak bir yerde satışa çıktı

Samsung Galaxy S9 hakkında değerlendirmelerde bulunan analistlerin iddialarına göre, Galaxy S9 ve Galaxy S9+ ön siparişlerinin istenilen seviyede olmadığını daha önce söylemiştik. Analistler, her ne kadar ilgi çekmediğini söylese de bizce Galaxy S9 modelleri birçok insanın ilgisini çekecek düzeyde yüksek seviye özelliklere sahip. Samsung da satışların artması amacıyla birer ikişer ülkelerde yeni amiral gemisi modellerini satışa sunuyor. Bu ülkelerden birisi ise ABD. Fakat cihaz, daha önce hiç rastlamadığımız bir yerde daha satışa çıktı: Microsoft’un resmi mağazası Microsoft Store’da!

MICROSOFT KENDİ ELİYLE GALAXY S9 SATIYOR

Bir zamanlar telefon piyasasıyla içli dışlı olan Microsoft, şimdi ise başka üreticilerin akıllı telefonlarını satmak ile meşgul. Microsoft Mobile tarafını deyim yerindeyse öldüren şirket, daha önceden de elektronik ürünler sattığı Microsoft Store üzerinden Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ satmaya başladı.

İŞTE GALAXY S9 VE GALAXY S9+’IN MICROSOFT FİYATLARI!

Galaxy S9 Microsoft Store üzerinde 720 dolardan satılırken, çift kameraya ve daha büyük bir ekrana sahip Galaxy S9+, 840 dolardan alıcısını bekliyor. ABD’de Galaxy S9 satışına başlayan diğer mağazalar ile Microsoft Store arasında herhangi bir fiyat farkı bulunmuyor.