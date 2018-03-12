Galaxy S9 serisinin tamir edilebilirlik puanı kaç?

Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S9+’ın çoğu ülkede satışa çıkmasıyla birlikte yeni incelemeler ve testler gelmeye başladı. Önce kamera performans testleri ile nam salan dxomark’a konuk olan Galaxy S9 serisi, buradan 99 puan ile ayrılarak en iyi kamera özelliklerine sahip akıllı telefon unvanını elde etmişti. Şimdi ise sıra ünlü ekip iFixit’e geldi. iFixit’e konuk olan Samsung’un amiralleri testlerden şaşırtıcı bir sonuç alarak hayal kırıklığı yarattı.

GALAXY S9’UN PİLİNE GELİNCE İŞLER DEĞİŞTİ



iFixit ekibi, yaptığı incelemelerde cihazın 3.5mm’lik kulaklık girişinin, arka kapağının ve cihazın ana kartına ulaşmanın Galaxy S8 serisinde olduğu gibi gayet kolay olduğunu gördü. Buraya kadar sıkıntı yaşamayan iFixit, pili değiştirmek istediğinde dumura uğradı. Zira Galaxy S9 serisinin pilini değiştirmek isteyen ekibin karşısına gücü arttırılmış yapışkanlar çıktı. Yapışkanları çıkartmak için büyük savaş veren ekip, sonunda pili çıkarttı ancak Galaxy S9’un puanını düşürdü.

İŞTE GALAXY S9’UN İFİXİT PUANI!



Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerinin iFixit ekibine ecel telleri döktürdüğünü söylesek yanlış olmaz. İnceleme sonucunda değerlendirme aşamasına geçen ekip, Galaxy S9 serisine 10 üzerinden 4 puanı layık gördü. Yani, Galaxy S9 serisini tamir etmek hele hele pilini değiştirmek pek kolay değil.