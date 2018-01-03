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Galaxy S9 üretilmeye başlıyor, resmen geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 03.01.2018 10:50 | Son Güncelleme 4 saat önce

Samsung'un bir süredir beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S9 artık çok yakın. Bu yıl Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen Samsung'un yeni amiral gemisi için uzunca bir süredir sızıntılar teknoloji gündemini meşgul ediyordu. Neyse ki artık mutlu sona çok yakınız.

Galaxy S9 üretilmeye başlıyor, resmen geliyor!

Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da iki amiral model ile yola devam edecek olan Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerini MWC 2018'de tanıtacak. Gelen yeni bilgilere göre ise, seri üretim için artık her şey hazır. Yılbaşı kutlamaları biter bitmez üretim hattı açılacak ve yeni telefonlar seri üretime başlayacak.

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus, Qualcomm'un en güncel işlemcisi olan Snapdragon 845 ile ABD ve Çin'de satışa sunulacak. Avrupa'ya ise Samsung'un Exynos işlemcileri ile servis edilmesi beklenen yeni amiral, kalbinde Exynos 9810 işlemcisini taşıyacak. Yeni işlemcinin de birkaç gün içinde, 4 Ocak tarihinde tanıtılması bekleniyor.

Öte yandan 3.5 mm'lik kulaklık girişinin yerini koruyacağına yönelik söylentiler de oldukça güçlü. Hatta Samsung, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da yeni amiralinin kutusunda ünlü bir markanın kulaklıklarını hediye olarak verebilir.

Samsung Galaxy S9'un sızdırılmış görsellerine göre, ekran 18.5:9 oranındaki Sonsuz Ekran çizgisini koruyacak. Ayrıca ekranın altına entegre edilmiş bir parmak izi sensörü sürprizi de telefondan beklentiler arasında.

Tüm bunların hepsini 25 Şubat tarihinde başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi kapsamında, Samsung etkinliğinde öğreneceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Samsung Galaxy S9

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