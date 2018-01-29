Galaxy S9 ve S9+ 25 Şubat’ta tanıtılacak

Şimdilik yeni amiral gemisi modeli için tanıtım tarihini açıklayan yalnızca Samsung var. Güney Koreli akıllı telefon üreticisi, yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S9 ve S9+ için sonunda tarih verdi.

Hali hazırda Samsung’un Galaxy S9 ve S9+’ı MWC 2018 kapsamında tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Geçtiğimiz seneyi pas geçersek, önceki yıllarda S serisinin yeni modelleri çoğunlukla bu etkinlik kapsamında tanıtılmıştı.

Geçtiğimiz gün Samsung, Galaxy S9 ve S9+ tanıtımının gerçekleşeceği Unpacked etkinliği için davetiyeleri göndermeye başladı. Gönderilen davetiyeye aşağıdan göz atabilirsiniz.

Davetiyeden de net bir şekilde anlaşılacağı üzere Samsung, S9 ve S9+’ta kameraya yoğunlaşmış durumda. Keza kısa bir süre önce Samsung yeni amiral gemisi modelinde kullandığı kamera teknolojisine dair bazı detayları kamuoyu ile paylaşmıştı.

Son sızdırılan bilgilere göre, S9 ve S9+ tasarımsal anlamda S8 ile aynı çizgide olacak. Sadece arka tarafta kameranın yanında bulunan parmak izi okuyucusunun kameranın alt kısmına kaydırıldığı bilgisi mevcut. Ayrıca Plus modelinde çift ana kameranın olmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Galaxy S9 tanıtılmadan görselleri sızdırıldı!