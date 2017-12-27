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Galaxy S9'da kulaklık girişi olacak mı?

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 27.12.2017 10:02 | Son Güncelleme 4 saat önce

Samsung'un gelecek yıla damga vurması beklenen telefonu Galaxy S9'la ilgili henüz pek bir şey bilmiyoruz; ancak bugünden konuşulan şey kulaklık girişinin olup olmayacağı konusu!

Galaxy S9'da kulaklık girişi olacak mı?

Apple’ın 2016 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 7 ailesinde kulaklık girişini kaldırmasıyla birlikte aldığı yoğun eleştirilere rağmen ardından üretilen birçok akıllı telefonda da ayrıca bir kulaklık girişine yer verilmedi.

Apple tarafında Lightning ve Android tarafında USB Type-C üzerinden sağlanan kulaklık çıkışını tercih etmeyen sayılı üreticilerden birisiyse Samsung oldu. Tanıttığı son modellerinde özellikle vurgu yapılan 3.5 mm kulaklık girişini görünen o ki Samsung Galaxy S9 modelinde de terk etmeyecek.

shiftdelete'in haberine göre yavaş yavaş tüm üreticilerin kullanmaktan vazgeçtiği 3.5 mm kulaklık girişi ortaya çıkan son sızıntılara göre Galaxy S9 modelinde yer alacak. Bu hareketiyle kullanıcılardan olumlu eleştiri almayı bekleyen Samsung, bakalım Galaxy S8+ ile oldukça benzer bir tasarımla karşımıza çıkacak olan Galaxy S9 modelinde başka neler sunacak? İlerleyen günlerde hep birlikte yeni sızıntılarla öğreneceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Samsung Galaxy S9

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