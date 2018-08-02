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Galaxy Tab S4 duyuruldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.08.2018 13:14 | Son Güncelleme

Samsung’un merakla beklenen Galaxy Tab S4 tableti resmi olarak duyuruldu.

Galaxy Tab S4 duyuruldu!

Tablet pazarının popülerliğini kaybettiği şu dönemlerde Samsung, Tab S4 ile tekrardan piyasayı kızıştırmaya hazırlanıyor. 10.5 inçlik Super AMOLED ekranında 2560x1600 piksel çözünürlük sunan Galaxy Tab S4, tasarımı ve ince ekran çerçeveleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Snapdragon 835’ten gücünü alan tablet, 4GB RAM ve 64GB/256GB arttırılabilir depolama kapasitesi ile destekleniyor. 7300 mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj ile desteklenirken hoparlörler AKG tarafından optimize edilmiş.

Arka kısımda 13 MP çözünürlüğündeki kamera 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğünde kalite sunmakta.

Tabletin en dikkat çeken detayı, Samsung DeX aksesuarını destekleyen ilk tablet modeli olmuş olması. DeX aksesuarına bağlı iken tablet arayüzü masaüstü görünümüne bürünüyor ve Microsoft Office gibi uygulamaları çoklu olarak çalıştırabiliyor. Eminiz bu özellik birçok ofis çalışanı için ilaç gibi gelecektir.

Ek olarak HDMI-USB Tip-C dönüştürücü adaptörü ile Samsung DeX üzerinde harici monitör olarak da kullanılabiliyor tablet. Eh yanında bir de gelişmiş S Pen ekran kalemi de sizleri bekliyor olacak.

Galaxy Tab S4, 64 GB WiFi versiyonu için 649 dolar, LTE versiyonu için 850 dolar fiyat etiketi üzerinden satışa sunulacak. Ürün 24 Ağustos 2018'den itibaren raflardaki yerini alacak. Henüz Tab S4'ün tavsiye edilen Türkiye satış fiyatı açıklanmış değil.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Tab S4 Samsung

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