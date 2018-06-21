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Galaxy Tab S4’ün özellikleri belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.06.2018 08:29 | Son Güncelleme

Samsung’un bir süredir beklenen üst düzey tabletine ait teknik detaylar yavaş yavaş belli oluyor. Ağustos ayında Galaxy Tab S4’ün yanında tanıtılacak daha pek çok cihaz var.

Galaxy Tab S4’ün özellikleri belli oldu

Ağustos ayı Samsung için önemli aylardan birisi olacak. Güney Koreli üretici, amiral gemisi Galaxy Note 9, Gear S4, Galaxy Tab Advanced 2 ve Advanced 2 XL’ın yanında, Tab S4’ü de duyuracak. Uzun süredir azalan ilgi sebebiyle boş kalan amiral gemisi tablet segmenti bu yeni cihazla beraber dolduruluyor.

Tab S4; 7300 mAh pil, 10.5″ ekran, Snapdragon 835…

Tabletin neredeyse kesinleşen teknik özelliklerine göz attığımızda; 10.5 inç Quad HD+ ekran, Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 4 GB bellek, 64 GB dahili depolama, devasa 7300 mAh batarya ve Android Oreo karşılaşıyoruz. Bu noktada, en çok öne çıkartılan noktalarından birisi de batarya kapasitesi olacak. Kimi iddialara göre Güney Koreli şirket bu boyutu daha da büyütmeyi planlıyor.

iPad’in doğrudan rakibi olacak olan S4’ün fiyatlandırması da merak unsurlarından bir tanesi. IFA 2018 ve Ağustos ayında bizi fazlasıyla hareketli günler bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung galaxy tab

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