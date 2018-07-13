Galaxy Tab S4, yeni nesil S-Pen’le geliyor

Bilindiği üzere Samsung her yıl üst segmente hitap eden yeni bir tableti satışa sunuyor. Örneğin geçtiğimiz yıl Galaxy Tab S3 satışa sunulmuştu. Hem güç hem de kullanışlılık bakımından 2017’nin en iyi tabletlerinden biri olan Tab S3, satış rakamları bazında da Güney Koreli şirketi memnun etmeyi başardı.
Şimdi ise Samsung, Tab S serisinin yeni üyesi Galaxy Tab S4 üzerinde çalışıyor. Tab S4’ün nasıl bir teknik donanıma sahip olduğunu sızdırılan raporlar doğrultusunda öğrendik diyebiliriz.
Galaxy Tab S4, eğer büyük bir sürpriz olmazsa gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 835 yonga setinden alacak. Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan tablet, 7300 mAh kapasitesine sahip oldukça güçlü bir bataryadan beslenecek.
IFA 2018 kapsamında tanıtılması beklenen tabletin en önemli özelliği ise yeni nesil S-Pen’i olacak gibi görünüyor. Muhtemelen Samsung bu yeni S-Pen’i ayrı olarak satışa sunacaktır. Keza bu yeni S-Pen, Galaxy Tab S4 için sızdırılan ilk görselde de net bir şekilde gözler önüne serilmiş durumda.
Ayrıca görselde bir de harici fiziksel klavye göze çarpıyor. Bu da muhtemelen Samsung’un Tab S4 için tasarladığı aksesuarlardan birisidir diye düşünüyoruz. Yani gerek kalem, gerekse de klavye kutu içeriğine dahil edilmeyecektir.
Tab S4’ün tanıtılacağı IFA 2018, 31 Ağustos ile 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
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