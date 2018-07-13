HABER

Galaxy Tab S4, yeni nesil S-Pen’le geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2018 08:45 | Son Güncelleme

Samsung’un önümüzdeki dönemde satışa sunacağı üst segment tableti Galaxy Tab S4 için ilk görsel sızdırıldı. Tablet yeni bir S-Pen ve opsiyonel fiziksel klavye ile birlikte geliyor.

Galaxy Tab S4, yeni nesil S-Pen’le geliyor

Bilindiği üzere Samsung her yıl üst segmente hitap eden yeni bir tableti satışa sunuyor. Örneğin geçtiğimiz yıl Galaxy Tab S3 satışa sunulmuştu. Hem güç hem de kullanışlılık bakımından 2017’nin en iyi tabletlerinden biri olan Tab S3, satış rakamları bazında da Güney Koreli şirketi memnun etmeyi başardı.

Şimdi ise Samsung, Tab S serisinin yeni üyesi Galaxy Tab S4 üzerinde çalışıyor. Tab S4’ün nasıl bir teknik donanıma sahip olduğunu sızdırılan raporlar doğrultusunda öğrendik diyebiliriz.

Galaxy Tab S4, eğer büyük bir sürpriz olmazsa gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 835 yonga setinden alacak. Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan tablet, 7300 mAh kapasitesine sahip oldukça güçlü bir bataryadan beslenecek.
IFA 2018 kapsamında tanıtılması beklenen tabletin en önemli özelliği ise yeni nesil S-Pen’i olacak gibi görünüyor. Muhtemelen Samsung bu yeni S-Pen’i ayrı olarak satışa sunacaktır. Keza bu yeni S-Pen, Galaxy Tab S4 için sızdırılan ilk görselde de net bir şekilde gözler önüne serilmiş durumda.

Ayrıca görselde bir de harici fiziksel klavye göze çarpıyor. Bu da muhtemelen Samsung’un Tab S4 için tasarladığı aksesuarlardan birisidir diye düşünüyoruz. Yani gerek kalem, gerekse de klavye kutu içeriğine dahil edilmeyecektir.

Tab S4’ün tanıtılacağı IFA 2018, 31 Ağustos ile 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Xperia XZ3 özellikleri netleşmeye başlıyor

PARTNERÖlüyü gömmeden önce halden hale soktular! Ölüyü gömmeden önce halden hale soktular!
YouTube Müzik pastadan payını almak istiyorYouTube Müzik pastadan payını almak istiyor
Xperia XZ2 Premium fiyatı, Asya’da daha ucuz!Xperia XZ2 Premium fiyatı, Asya’da daha ucuz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galaxy Tab S4 Samsung

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Gülsuyu’nda şafak vakti operasyon!

Gülsuyu’nda şafak vakti operasyon!

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

''Beşiktaş'ta oynamak istiyorum''

''Beşiktaş'ta oynamak istiyorum''

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

İlginizi Çekebilir

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!

Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!

Sony Xperia XZ2 Premium şaşırtıcı bir fiyatla satışa çıktı!

Sony Xperia XZ2 Premium şaşırtıcı bir fiyatla satışa çıktı!

BİM kendini aştı: Şimdi de 499 TL’ye akıllı telefon satacak!

BİM kendini aştı: Şimdi de 499 TL’ye akıllı telefon satacak!

Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu

Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
The Last of Us Part 2’de Ellie yalnız dolaşmayacak

The Last of Us Part 2’de Ellie yalnız dolaşmayacak

Sharp ailesi uygun fiyatıyla öne çıkıyor

Sharp ailesi uygun fiyatıyla öne çıkıyor

Xiaomi Türkiye’de mağaza açıyor!

Xiaomi Türkiye’de mağaza açıyor!

Xiaomi Mi A2 nihayet Türkiye’ye geliyor!

Xiaomi Mi A2 nihayet Türkiye’ye geliyor!

Yeni Instagram’da mavi tik başvurusu nasıl yapılacak?

Yeni Instagram’da mavi tik başvurusu nasıl yapılacak?

YouTube Müzik pastadan payını almak istiyor

YouTube Müzik pastadan payını almak istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.