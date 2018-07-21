Galaxy Watch Note 9’la birlikte gelecek

Samsung’un gündemi şu sıralar hayli meşgul. Bir yandan amiral gemisi telefon ve tabletini hazırlayan Güney Koreli şirket, geçen iki yıla yakın sürenin ardından akıllı saatini de güncelleyecek.

Bildiğiniz gibi Samsung, uzun süredir saatlerini “Gear” ailesi içinde değerlendiriyor. Bu bağlamda bu yılki akıllı saatin isminin Gear S4 olacağından hepimiz emindik. Ancak geçtiğimiz haftalarda bir sürprizle karşılaştık; Gear yerine Galaxy Watch geliyordu! Hepimize tanıdık gelen Galaxy ailesi, Android’li cihazları temsil ediyordu. Bu da akıllara Tizen yerine Wear OS mu kullanılacak sorunu getirmişti. Neyse ki en sonunda karışıklık çözüldü.

Şu anda biliyoruz ki yeni nesil saat Galaxy Watch ismiyle gelecek ve alışageldiğimiz şekilde Tizen’i kullanacak. İsimde yapılacak bu değişikliğin nedeni olaraksa Watch’un, Galaxy cihazlarla daha uyumlu çalışacağı olarak gösteriliyor.

Peki model ne zaman resmileşecek? Bugün ortaya çıkan bilgilere Samsung, akıllı saatini 9 Ağustos‘ta Note 9 ile birlikte tanıtacak. Ön siparişler 14 Ağustos‘ta başlayacak, 24 Ağustos’ta ise gönderimler yapılacak.

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