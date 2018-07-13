Galaxy Watch şekilleniyor

Gear S3, tanıtımının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesinin ardından yeniliyor. Aylardır Gear S4 olarak adlandırılacağını düşündüğümüz model için Samsung maceraya atılma kararı vermiş olabilir. Zira son birkaç haftadır, saatin Galaxy Watch olarak isimlendirilebileceği ve Wear OS sistemine sahip olabileceği konuşuluyor. Bildiğiniz gibi Güney Koreli şirket başından beri bu konuda kendi sistemi Tizen’e güveniyordu.
Samsung’un kendi ülkesinde Galaxy Watch ismini tescilletmesi iddiaları güçlendirdi. Üstelik söylentiler de kulislerde daha yüksek sesle konuşulur hale geldi. Bu bağlamda Samsung, yeni akıllı saatinde Tizen’e veda eder mi, ederse tamamen mi eder gibi sorular kafaları kurcalıyor. Ancak cevapları şu anda kimse tam olarak bilemiyor. Bilgiler şu an tam bir muamma.
Gear S4 veya Galaxy, 9 Ağustos’taki Note 9 lansmanında veya ağustos sonundaki IFA fuarında tanıtılabilir. Merak edilen soruların cevapları ise, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
NATO Zirvesi'nde ilginç görüntü: Ayakta duramadı
24 Haziran'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Levent Gültekin'den flaş Muharrem İnce iddiası
Koray Aydın: Bahçeli söylediklerinden pişman olmuş
Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Binali Yıldırım'ın makam aracının plakası değiştirildi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Elefterios Venizelos Havalimanı'na bomba ihbarı!
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
Siz bir de onu zeytin toplarken görün
15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi
Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum