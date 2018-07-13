Galaxy Watch şekilleniyor

Gear S3, tanıtımının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesinin ardından yeniliyor. Aylardır Gear S4 olarak adlandırılacağını düşündüğümüz model için Samsung maceraya atılma kararı vermiş olabilir. Zira son birkaç haftadır, saatin Galaxy Watch olarak isimlendirilebileceği ve Wear OS sistemine sahip olabileceği konuşuluyor. Bildiğiniz gibi Güney Koreli şirket başından beri bu konuda kendi sistemi Tizen’e güveniyordu.

Samsung’un kendi ülkesinde Galaxy Watch ismini tescilletmesi iddiaları güçlendirdi. Üstelik söylentiler de kulislerde daha yüksek sesle konuşulur hale geldi. Bu bağlamda Samsung, yeni akıllı saatinde Tizen’e veda eder mi, ederse tamamen mi eder gibi sorular kafaları kurcalıyor. Ancak cevapları şu anda kimse tam olarak bilemiyor. Bilgiler şu an tam bir muamma.

Gear S4 veya Galaxy, 9 Ağustos’taki Note 9 lansmanında veya ağustos sonundaki IFA fuarında tanıtılabilir. Merak edilen soruların cevapları ise, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.

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