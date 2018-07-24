Galaxy Watch sızdırıldı!

Samsung, resmi olarak 9 Ağustos 2018'de Galaxy Note 9 ile beraber tanıtacağı yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch‘u yanlışlıkla sızdırdı.
Aslına bakarsanız bu tarz Samsung sızıntılarına alıştığımızı dile getirebilirim. Hemen hemen her Samsung ürünü, lansman öncesi sızdırılmakta. Bu tarz sızıntılar direkt olarak firma kaynaklı da olabilir.
Eh reklamın iyisi kötüsü olmaz ama değil mi? Birçok farklı kaynak şirketin modellerine önceden erişim sağlıyor ve tüm bilgileri elde ediyor. Haliyle bu bilgiler de internete sızdırılıyor.
Bu sefer sızıntının kaynağında direkt olarak Samsung‘un kendisi yer alıyor. Kısa süre önce yanlışlıkla yeni akıllı saati Galaxy Watch‘u sızdıran firma, modele ilk bakışı atmamıza olanak tanıyor.
Öyle aman aman bir tasarım değişikliği bulunmayan model, karşımıza Samsung ve Apple'ın en sevdiği rengi 'roze altın' rengiyle çıkıyor.
Modelin esas farkı tasarım değil teknik tarafta taşıyacağı görülüyor. Baktığımız zaman model iki farklı boyutta geliyor. Burada bir modelin 1,2 inç, diğerinin ise 1,3 inç ekrana sahip olacağı iddialar arasında.
24 Ağustos tarihinde satışa çıkacak olan Galaxy Watch,Tizen 4.0 işletim sistemiyle gelecek. LTE destekli bir versiyonu da bulunan Galaxy Watch, dijital asistan Bixby desteğine sahip olacak ve bünyesinde 470 mAh pil taşıyacak.
Kaynak: Teknolojioku
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi
Kılıçdaroğlu: Değişim olacaktır, kimse endişe duymasın
Son dakika... İsrail Suriye uçağını düşürdü
Acil serviste doktora öldüresiye dayak! Yoğun bakıma kaldırıldı
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Erdoğan'dan komşuya önemli telefon
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum