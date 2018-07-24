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Galaxy Watch sızdırıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.07.2018 16:07 | Son Güncelleme

Samsung, yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch‘u yanlışlıkla sızdırdı.

Galaxy Watch sızdırıldı!

Samsung, resmi olarak 9 Ağustos 2018'de Galaxy Note 9 ile beraber tanıtacağı yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch‘u yanlışlıkla sızdırdı.

Aslına bakarsanız bu tarz Samsung sızıntılarına alıştığımızı dile getirebilirim. Hemen hemen her Samsung ürünü, lansman öncesi sızdırılmakta. Bu tarz sızıntılar direkt olarak firma kaynaklı da olabilir.

Eh reklamın iyisi kötüsü olmaz ama değil mi? Birçok farklı kaynak şirketin modellerine önceden erişim sağlıyor ve tüm bilgileri elde ediyor. Haliyle bu bilgiler de internete sızdırılıyor.

Bu sefer sızıntının kaynağında direkt olarak Samsung‘un kendisi yer alıyor. Kısa süre önce yanlışlıkla yeni akıllı saati Galaxy Watch‘u sızdıran firma, modele ilk bakışı atmamıza olanak tanıyor.

Öyle aman aman bir tasarım değişikliği bulunmayan model, karşımıza Samsung ve Apple'ın en sevdiği rengi 'roze altın' rengiyle çıkıyor.

Modelin esas farkı tasarım değil teknik tarafta taşıyacağı görülüyor. Baktığımız zaman model iki farklı boyutta geliyor. Burada bir modelin 1,2 inç, diğerinin ise 1,3 inç ekrana sahip olacağı iddialar arasında.

24 Ağustos tarihinde satışa çıkacak olan Galaxy Watch,Tizen 4.0 işletim sistemiyle gelecek. LTE destekli bir versiyonu da bulunan Galaxy Watch, dijital asistan Bixby desteğine sahip olacak ve bünyesinde 470 mAh pil taşıyacak.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Watch Samsung

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