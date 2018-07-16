Galaxy Watch Tizen işletim sistemiyle geliyor

Samsung bildiğiniz gibi iki yaşını doldurmak üzere olan Gear S3’ü güncellemek istiyor. Yılın başından bu yana pek çok kez ismini duyduğumuz Gear S4‘ün son dönemde adı Galaxy Watch olarak sıkça anıldı. İddialara göre Samsung, bu isim değişikliyle, halihazırda kullandığı Tizen’i terk edip Wear OS platformuna geçiş yapacaktı. Ancak kafa karıştırıcı pek çok bilginin ardından akıllı saat, nihayet netleşiyor.

Bugün ortaya çıkan bilgilere göre Güney Koreli şirket, büyük ihtimalle Tizen’le yoluna devam edecek. Ancak isim Gear olmayacak. İsim değişikliğinin altında yatan neden ise akıllı saatin, Galaxy telefonlarla daha uyumlu çalışacağı olması olacak.

Tizen elbette Samsung’un kolay vazgeçemeyeği bir platform. Zira Tizen, tam anlamıyla Samsung’un elinde olan ve pazarda da belli bir tanınırlığa ulaşmış bir sistem. Wear OS ile ortak platforma geçmek iyi bir fikir gibi gözükse de, Tizen’den kopmak geri dönüşü olmayan bir karar. Üstelik Tizen’in de kendine has avantajları var.

Galaxy Watch’un tanıtımı ise IFA’da gerçekleşecek. Bu sene 31 Ağustos‘ta düzenlenecek olan etkinlik pek çok önemli cihazın duyurusuna daha ev sahipliği yapacak. Ayrıca saatin en büyük rakibi 4. nesil Apple Watch’un tanıtımı da, eylül ayında çok yakın bir tarihte yapılacak.

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