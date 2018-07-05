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Galaxy X’in önümüzdeki yıl satışa çıkması bekleniyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.07.2018 09:47 | Son Güncelleme

Samsung’un önümüzdeki yıl satışa çıkarması beklenen dikkat çekici telefonu Galaxy X’in sadece ekranı değil, bataryası da katlanabilir olacak.

Galaxy X’in önümüzdeki yıl satışa çıkması bekleniyor

Bildiğiniz gibi Samsung, katlanabilir ekrana sahip bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Project X ya da Galaxy X adıyla anılan bu yeni telefon henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak son dönemde gelen sızıntılarla birlikte telefonun önümüzdeki yıl satışa çıkacağı büyük ölçüde kesinleşti.

Kısa süre önce Güney Kore basınında çıkan haberler, Samsung’un çok yakında katlanabilir ekranlarının seri üretimine başlayacağını göstermişti. Ancak Samsung’un yeni amiral gemisi için hazırladığı katlanabilir parçalar ekrandan ibaret değil. Güney Koreli teknoloji devi ayrıca katlanabilir bataryalar da geliştiriyor.

Şirkete yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung çok yakında esnek bataryalarının üretimine de başlayacak. Bu bataryaların kapasitesi tam olarak bilinmiyor, fakat 6000 mAh’a katar çıkabileceği söyleniyor. Galaxy X’in devasa bir ekranla geleceği göz önüne alındığında, Samsung’un batarya kapasitesini oldukça yüksek tutması gerekiyor. Daha önce gelen sızıntılara göre telefonun ekranı katlanmamış haliyle 7.3 inç, katlandıktan sonra ise 4.5 inç olacak.

Önümüzdeki yıl Galaxy S10 ile birlikte ya da S10’dan hemen sonra satışa çıkması beklenen katlanabilir Galaxy, telefon dünyası için devrim niteliğinde olacak.

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Anahtar Kelimeler:
galaxy x Samsung galaxy s10

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