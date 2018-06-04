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Game of Thrones için inanılmaz önlem!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2018 11:38 | Son Güncelleme

Yapımcı şirket HBO, Game of Thrones dizinin senaryosu internete düşmemesi için inanılmaz bir yöntem aldı.

Game of Thrones için inanılmaz önlem!

Son yılların en popüler dizilerinden biri olan Game of Thrones, devasa bütçesi ve dünya çapında konuşulması ile gündemde. Ülkemizde de hatırı sayılır bir hayran kitlesi olan Game of Thrones'un (Taht Oyunları) sekizinci sezonunun çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Ancak geçtiğimiz yıllarda sürekli senaryosu internete düşen ve herkes tarafından paylaşılan dizi ile ilgili olarak yapımcı şirket HBO ilginç bir önlem aldı. Yapımcı şirketin sızıntıları engellemek için aldığı önlem dizide Jaime Lannister'ı canlandıran Nikolaj Coster-Waldau'nun açıklamaları ile ortaya çıktı. Oyuncunun yaptığı açıklamaya göre verilen senorya sahneler çekildikten sonra imha ediliyor. İşte oyununcun konuyla ilgili açıklaması:

"Çok çok katı kurallar koyuyorlar. Özellikle bu sene çılgın bir hal aldı. Senaryoyu dijital olarak alıp sahneyi çekiyoruz. Sahne bittiği anda o sahneye dair senaryoda ne varsa yok ediliyor. Mission: Impossible gibi; kendini yok ediyor!"

Bu yöntem bu bilgileri sızdıranları ne kadar engelleyecek bilinmez ancak insanın olduğu her yerde bu tarz sızıntıların devam edeceği gerçeğini de unutmamak gerektiğini hatırlatalım.

Game of Thrones internete düşmeyecek!

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Anahtar Kelimeler:
game of thrones HBO internet

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