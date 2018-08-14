GameSir G4s : Mobil telefonda oyun keyfinizi katlayın

GameSir G4s gamepad’in tasarımı

Ürünün tasarımı fazlasıyla XboxOne gamepad’ini andırıyor. Tasarım hatlarından tuş dizilimlerine kadar bunu fark etmeniz uzun sürmeyecektir. Hele de Xbox One gamepad’iyle oyun oynamayı seviyorsanız, akıllı telefonunuz ve PC’nizde kullanmak üzere GameSir G4s de sizin iyi bir oyun ortağınız olacaktır.

Ürün elinize rahatlıkla oturuyor. Yanlardaki mat ve yumuşak plastik kaplama sayesinde sağlam bir tutuş hissi oluşuyor. Tuş dizilimleri ve basma hissiyatları da başarılı. Ancak tetik tuşları L1 ve R1 o kadar da konforlu gelmedi bana.

Bitti mi, tabii ki hayır. Home tuşunun hemen alt tarafından hareketle akıllı telefon takabileceğimiz tutacağı açabiliyoruz. Böylece 6 inch değerde ekrana kadar akıllı telefonlarınızı rahatlıkla buraya yerleştirerek mobil bir konsol deneyimi elde edebiliyorsunuz. Tabii burada Turbo ve Clear tuşları da var. Turbo ile çok fazla tuş kullanımı gereken oyunlarda kolaya kaçabiliyorken Clear’la da tuş seçeneklerinizi temizleyebiliyorsunuz.

Yine Home tuşunun alt kısmına baktığımızda, 2.4GHz destekli Bluetooth adaptörle karşılaşıyoruz. Bu sayede gamepad’imizi bir PC’de, bir akıllı televizyonda ya da PlayStation 3’te kablosuz olarak kullanabiliyoruz.