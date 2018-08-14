HABER

GameSir G4s : Mobil telefonda oyun keyfinizi katlayın

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2018 09:31 | Son Güncelleme

Özellikle ücretsiz olarak indirilebilen ve oyun içi ödeme sistemiyle ayakta kalan oyunlara büyük bir ilgi var. Tabii akıllı telefonlarda oyun oynamak bir “boş vakit geçirme” aktivitesinden çıkıp da çılgınlık halini alınca, üreticiler de boş durmadı ve oyun keyfini daha da üst seviyeye çıkaracak hamleler arka arkaya geldi. GameSir G4s kablosuz gamepad de bunlardan bir tanesi.

GameSir G4s : Mobil telefonda oyun keyfinizi katlayın

GameSir G4s gamepad’in tasarımı

Ürünün tasarımı fazlasıyla XboxOne gamepad’ini andırıyor. Tasarım hatlarından tuş dizilimlerine kadar bunu fark etmeniz uzun sürmeyecektir. Hele de Xbox One gamepad’iyle oyun oynamayı seviyorsanız, akıllı telefonunuz ve PC’nizde kullanmak üzere GameSir G4s de sizin iyi bir oyun ortağınız olacaktır.

Ürün elinize rahatlıkla oturuyor. Yanlardaki mat ve yumuşak plastik kaplama sayesinde sağlam bir tutuş hissi oluşuyor. Tuş dizilimleri ve basma hissiyatları da başarılı. Ancak tetik tuşları L1 ve R1 o kadar da konforlu gelmedi bana.

Bitti mi, tabii ki hayır. Home tuşunun hemen alt tarafından hareketle akıllı telefon takabileceğimiz tutacağı açabiliyoruz. Böylece 6 inch değerde ekrana kadar akıllı telefonlarınızı rahatlıkla buraya yerleştirerek mobil bir konsol deneyimi elde edebiliyorsunuz. Tabii burada Turbo ve Clear tuşları da var. Turbo ile çok fazla tuş kullanımı gereken oyunlarda kolaya kaçabiliyorken Clear’la da tuş seçeneklerinizi temizleyebiliyorsunuz.

Yine Home tuşunun alt kısmına baktığımızda, 2.4GHz destekli Bluetooth adaptörle karşılaşıyoruz. Bu sayede gamepad’imizi bir PC’de, bir akıllı televizyonda ya da PlayStation 3’te kablosuz olarak kullanabiliyoruz.

İlginç bir detay olarak, ürünü PC’ye tanıttığınızda “Xbox 360 kumandası” olarak görünüyor. Tasarımı Xbox One gamepad’ini andırıyor ama kullanım kılavuzunda PS3’e destek verdiği belirtilmiş. Herhangi bir Xbox ya da farklı bir konsola destek ibaresi bulunmuyor.

Genel olarak ürünün malzeme kalitesinin başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Önce şarj edelim ve akıllı telefonda oyun keyfini yaşayalım

800mAh dahili pili bulunan ürünü kutusundan çıkan microUSB kablo aracılığıyla şarj edebiliyorsunuz. 2 buçuk saat civarı bir sürede tamamen şarj olan cihaz, yine yetkililerin belirttiğine göre 30 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.

Şarj işlemi tamamlandıktan sonra gamepad’teki A ve Home tuşuna aynı anda 2 saniye basılı tutup bıraktıktan sonra Home tuşunun yeşil yandığını göreceksiniz. Bunun anlamı, gamepad’inizin Android cihazınızla bağlanabilir hale geldiği. Bluetooth özelliğini aktif ederek listede GameSir G4s ismini seçin ve hepsi bu kadar. İsterseniz destekli oyunları görebilmek için ücretsiz olarak GameSir World isimli uygulamayı telefonunuza indirebilir ve daha kolay hareket edebilirsiniz.

Şimdi de PC’de deneyelim

Gamepad’i PC’nize isterseniz kablolu olarak bağlayabilir, isterseniz de Bluetooth aparatı aracılığıyla kablosuz bağlantı elde edebilirsiniz. Ardından Steam’i açın ve oynamaya başlayın. Özellikle futbol, araba yarışı, aksiyon ve dövüş türündeki oyunları gamepad’le oynamak oldukça rahat.

Ürünün titreşim motorunun bulunduğunu ve şiddetini ayarlayabildiğinizi belirtelim. Bunun için Turbo tuşuna basılı tutarken yukarı ve aşağı yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Ek olarak, tuşların ışık düzeyini de artırıp azaltabilir ya da tamamen kapatabilirsiniz. Bunun için aynı anda L2 + R2 ve sağ analog tuşuna basılı tutarak yön tuşlarından yukarı ve aşağı tuşlarını kullanabilirsiniz.

Eğlenceli deneyimler sunabildiği açık

Sonuç olarak GameSir G4s ile ister mobil Android cihazlarınızda, ister konsol, isterseniz de PC’nizde eğlenceli oyun deneyimleri yaşayabilirsiniz. Eğer çanta taşımayı seviyorsanız, 522 gram ağırlığındaki ürünü yanınızda taşıyabilir ve örneğin bir gemi seyahati esnasında çıkarıp telefonunuzu mobil konsola çevirebilirsiniz. Ya da bir arkadaşınıza misafir olduğunuzda, gamepad’inizi rahatlıkla PC’si ya da konsoluna tanıtarak rekabetçi oyunlarda keyifli saatler geçirebilirsiniz. Şık ve kullanışlı bir tasarıma sahip olan ürün, fiyat performans kategorisinde tercih edilebilecek gamepad’lerden bir tanesi. GameSir G4s, internette 170 TL’den başlayan fiyatlara alınabiliyor.

GameSir G4s’in nasıl çalıştığını buradan izleyebilirsiniz

PARTNERNalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...Nalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...
Gorilla Glass 6’lı Oppo R17 tanıtıldı!Gorilla Glass 6’lı Oppo R17 tanıtıldı!
Jaguar Land Rover ürün yelpazesini genişlettiJaguar Land Rover ürün yelpazesini genişletti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
GameSir G4s Mobil Telefon

En Çok Okunan Haberler

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 4 isim birden geliyor! Birisi bomba

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 4 isim birden geliyor! Birisi bomba

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

İlginizi Çekebilir

ZTE ve Huawei kullanmayın emri!

ZTE ve Huawei kullanmayın emri!

Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!

WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Huawei Mate 20 Lite sızdırıldı

Huawei Mate 20 Lite sızdırıldı

PUBG Mobile Lite yayında

PUBG Mobile Lite yayında

Android 9.0 Pie hızlı şarj sorunu yaşıyor!

Android 9.0 Pie hızlı şarj sorunu yaşıyor!

Gorilla Glass 6’lı Oppo R17 tanıtıldı!

Gorilla Glass 6’lı Oppo R17 tanıtıldı!

Jaguar Land Rover ürün yelpazesini genişletti

Jaguar Land Rover ürün yelpazesini genişletti

Ford büyük tasarruf planını açıkladı!

Ford büyük tasarruf planını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.