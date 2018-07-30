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Garaj Sepeti Araba.com'u bünyesine kattı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

Türkiye’de araç alımı ve satımının dijitalleşmesine öncülük eden Garaj Sepeti, Araba.com'u da satın aldı.

Garaj Sepeti Araba.com'u bünyesine kattı!

Türkiye’de araç alımı ve satımının dijitalleşmesine öncülük eden Garaj Sepeti, yatırımlarını genişletmeye devam ediyor. Daha öncesinde tasit.com ve Datamotiv’i bünyesine katan Garaj Sepeti, son olarak Araba.com’u da satın aldı.

Garaj Sepeti CEO’su Mehmet Çelikol gerçekleşen satın alımın dijital dönüşüm ve büyük veri açısından önem taşıdığını belirtti. Otomotiv sektöründe ki KOBİ’lere ve kurumlara sundukları dijital dönüşüm ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü belirten Garaj Sepeti CEO’su Mehmet Çelikol, Araba.com’u bünyelerine katmaları ile ilgili olarak:

“Araba.com 2000’li yılların başından itibaren çok önemli çalışmaları olan ve 15 yılda büyük işlere imza atan bir şirket. KOBİ ve kurumsal ürünlerimiz ile sektörde kısa sürede fark yarattık.

Artık odağımızın nihai kullanıcı olduğu noktaya geldik. Araba.com satın alımı bu stratejinin bir parçası. Araba.com’u eski günlerindeki haline getireceğiz ve zenginleştireceğiz. Bu satın alım ile uçtan uca tüm ihtiyaçlara yanıt veren şirket olma vizyonumuz için çok önemli bir adım attık” dedi.

Araba.com’un 2 milyondan fazla üyeye ve 4 milyondan fazla ilana ulaşmış veritabanı, Garaj Sepeti’ni bir adım daha öteye taşıyacak ve Araba.com’un yedek parça, iş makineleri, tarım araçları, araç kiralama firmaları gibi güçlü alanları Garaj Sepeti’nin hizmet alanını genişletecek.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Garaj Sepeti Araba.com teknoloji

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