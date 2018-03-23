Gaza basmanın tam zamanı! Yarış oyunlarının en hızlısı artık bedava

Humble Bundle, oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor. Popüler oyun mağazası birçok popüler oyunun ardından Codemasters şirketi tarafından geliştirilen ve döneminin en iyi yarış oyunlarından biri olan Formula 1’in resmi oyunu F1 2015’i bugün itibariyle ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sundu.

FORMULA 1’NİN EN KEYİFLİSİ F1 2015 ÜCRETSİZ OLDU



F1 2015, başarılı grafikleriyle öne çıkan bir yarış oyunu. O unutamadığımız Formula 1 tadını veren oyun, tek oyunculu veya çok oyunculu olarak oynanabiliyor. Formula 1 heyecanını gerçekçi bir şekilde simule eden F1 2015’de birbirinde farklı yüzlerce yarış otomobili yer alıyor. Olumlu yanlarını saydığımız oyunda bir eksi olarak Türkçe dil desteği bulunmuyor.

HUMBLE BUNDLE’IN ARDINDAN STEAM’DE HAREKETE GEÇTİ AMA…



Humble Bundle’ın ücretsiz F1 2015 atağının ardından gözler en büyük online oyun mağazalarından biri olan Steam’e çevrildi. Steam, Formula 1 heyecanını arşa çıkartan F1 2015’i beklentilerin aksine ücretsiz yapmadı ama indirime soktu. Steam’de 59 TL fiyat etiketiyle satılan oyun, bugün itibariyle 14.75 TL’ye satılmaya başlandı. F1 2015, halihazırda Humble Bundle’da ücretsizken beklendiği gibi kimse Steam’e yanaşmadı. Oyun, daha ilk günden Humble Bundle’da en çok indirilen ücretsiz oyun oldu.

Oyunun kısa süreliğine ücretsiz olduğunu tekrar hatırlatalım. Eğer F1 2015’i ücretsizken oyun koleksiyonunuza indirmek istiyorsanız elinizi çabuk tutun yoksa ücretsiz F1 2015 fırsatını kaçırdığınıza pişman olabilirsiniz.