Gear S3’e Pil Dopingi!

Samsung’un Android Wear yerine tercih ettiği işletim sistemi Tizen’in, 3.0 güncellemesinin ardından S3 kullanıcıların pilin hızlı tükendiğinden şikayet etmeye başlamışlardı. Bugün gönderilen yeni yamayla sorunun çözüldüğü ifade ediliyor. İlk aşamada Kanada’da dağıtılmaya başlanan paket, yaklaşık 21 MB boyutunda ve telefon üzerindeki Gear uygulaması üzerinden yüklenebiliyor. Ülkemizde kullanıcıların güncellemeyi alması birkaç gün daha sürebilir.

2016 yazında tanıtılan Gear S3‘ün ardından Samsung başka S serisi akıllı saat tanıtmadı. Uzun süredir amiral gemisi unvanını bulunduran saat, yerini ne zaman halefine bırakacak merak ediliyor. Ocağın başında gerçekleştirilecek olan CES fuarında S4‘ün geleceğine dair bir ibare yer almıyor. Şimdilik hiçbir ibare yer almasa da önümüzdeki aylarda Galaxy S9‘la birlikte tanıtılması söz konusu olabilir.

CL Move Time Smart Watch – Akıllı saat inceleme