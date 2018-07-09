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Gear S4’ün Wear OS versiyonu ortalarda dolanıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.07.2018 08:28 | Son Güncelleme

Akıllı saat pazarının söz sahibi isimlerinden Samsung, bildiğiniz gibi Gear için kendi ekosistemi Tizen’i kullanıyor. Güney Kore’den gelen raporlara göre Wear OS gündeme alındı.

Gear S4’ün Wear OS versiyonu ortalarda dolanıyor

En son amiral gemisi Gear S3’ün tanıtımının üzerinden 2 yıla yakın bir süre geçti. Güney Koreli şirket, önümüzdeki aylarda yeni versiyonu duyurmaya hazırlanıyor. Ancak bu kez farklı bir haber basında yayılmaya başladı. Bu iddialara göre Samsung, Gear S4‘ün bir de Wear OS işletim sistemli versiyonunu hazırlıyor.

Galaxy Watch olarak isimlendirilmesi beklenen akıllı saat, Tizen’li S4 ile aynı özelliklere sahip olacak. Şayet iki cihaz da 470 mAh’lik bataryaya sahip olursa, sistem ve arayüz farklılıklarıyla beraber farklı pil ömürlerine sahip olacaklar.

Arayüz akışkanlığı ve kullanım kolaylığı anlamında daha önde olduğu düşünülen Tizen OS’un kendince avantajları bulunuyor. Android Wear ise, daha yaygın olmasının etkisiyle daha çok uygulama ve yazılım desteği (ülkemiz için de geçerli) sunuyor.

Samsung’un neden böyle bir modele ihtiyaç duyduğunu kestirmek zor. Öte yandan yapılanlar sadece deneme olabilir. Ayrıca Galaxy Watch çıksa bile muhtemelen her ülkede satışa sunulamayacaktır.

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Gear S4 Gear S3

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