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Gear S4 vs Apple Watch 4

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.04.2018 17:16 | Son Güncelleme

Bu yılda giyilebilir teknoloji pazarının iki devi Samsung ve Apple geliştirdiği akıllı saat teknolojileri ile raflardaki yerini en üst seviyede korumaya devam edecektir. Peki Gear S4 ile Apple Watch 4 arasındaki rekabetin galibi kim olacak? İşte yanıtı!

Gear S4 vs Apple Watch 4

Gear S4

Apple akıllı saatlerinin Apple Watch 4 serisinde öncekilerden çok da farklı bir tasarım ile karşımıza çıkmayacaktır. Dönen ekranı varlığını koruyacaktır. Belki dönüş özelliğine sahip ekranın altına Oled ekran ekleyebilirler.  Böylelikle akıllı saate ait bazı göstergeleri Oled ile hemen saatin alt tarafında takip edebilmek daha kolay ve hoş olacaktır.

Samsung’un akıllı saat kayıtlarının içine yerleştireceği akü fikri ile yaptığı patent başvurusu göz önüne alınca bu durum şirketin ayak izini daha fazla gizlemesine ve bazı değerli alanlarda tasarruf etmesine olanak sağlayabilir. Böylelikle yeni özellikleri akıllı saatlerine kazandıracak olmalarını akla getiriyor. Mesela akıllı saate eklenebilecek parmak izi okuyucu ve küçük bir kamera. Bakalım bu tür söylentilere nasıl neticelendirecek Samsung. Önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz.

Apple Watch 4

Söylentilere göre 2015 yılından beri akıllı saat tasarımında bir değişikliğe gitmeyen Apple bu yıl ekranının %15 oranda büyüteceğini ve daha uzun ömürlü batarya sahip olacağı yönünde. Ayrıca Apple’da Samsung gibi pil ömrünü arttıracak dahili bataryalar üzerinde çalışabileceği söyleniyor. Apple Watch 4 serisinde yan tarafında bulunan düğmelerinde de tasarım değişikliğine gidebilir.
Beklenen en güçlü söylenti ise Apple iPhoneX’te olan FaceID özelliğini Apple Watch 4 seririsine de ekleyebileceği. Böylelikle en azından selfie çekebilen ön kamera koşulu yüz tanıma sistemlerinin akıllı saatlere entegre edilebilmesi için şart olmuş olacaktır.

Yazılım ve Özellikler

Gear S4

Tizen destekli çalışan Samsung akıllı saatlerine yapılabilecek en iyi entegrasyon Samsung Sağlık merkezi ile yapılan bağlantı olacağı söyleniyor. Üstelik Samsung GalaxyS9 ve S9 Plus ile kan basıncını teorik olarak ölçebileceğini gösterdi. Bunun akıllı saatlerine dahil etmesi oldukça muhtemel. Bir diğer özellik ise cihazın uyku takibinizi yapabilme yeteneğinin geliştirileceği.

Apple Watch 4

Apple Watch 3 serisinde temelinin atıldığı fitness yetenekleri Apple Watch 4 serisinde daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Otomotik aktivite tespiti, geliştirilmiş kan basıncı izleme ve daha gelişmiş aktivite tespiti. Bunun içinde özel sensörlerin saat bandına yerleştirilebileceği yönünde beklenti büyük.

Ön fiyat karşılaştırması

Gear S4

Samsung GearS3 akıllı saatini $349 fiyat ile satışa sunmuştu. Gear S4 serisinde de çok farklı tasarım ve özellik çıkarmayan Samsung fiyat konusunda da aynı rakamda kalacaktır. Yaklaşık olarak 1.450 TL.

Apple Watch 4

Apple Watch 3 akıllı saatinden pek fiyat değişikliği ile çıkarmayacaktır 4 serisini. Beklenen fiyat yine 1.550 TL civarında olacaktır.

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