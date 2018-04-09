Gear S4 vs Apple Watch 4

Gear S4

Apple akıllı saatlerinin Apple Watch 4 serisinde öncekilerden çok da farklı bir tasarım ile karşımıza çıkmayacaktır. Dönen ekranı varlığını koruyacaktır. Belki dönüş özelliğine sahip ekranın altına Oled ekran ekleyebilirler. Böylelikle akıllı saate ait bazı göstergeleri Oled ile hemen saatin alt tarafında takip edebilmek daha kolay ve hoş olacaktır.

Samsung’un akıllı saat kayıtlarının içine yerleştireceği akü fikri ile yaptığı patent başvurusu göz önüne alınca bu durum şirketin ayak izini daha fazla gizlemesine ve bazı değerli alanlarda tasarruf etmesine olanak sağlayabilir. Böylelikle yeni özellikleri akıllı saatlerine kazandıracak olmalarını akla getiriyor. Mesela akıllı saate eklenebilecek parmak izi okuyucu ve küçük bir kamera. Bakalım bu tür söylentilere nasıl neticelendirecek Samsung. Önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz.

Apple Watch 4

Söylentilere göre 2015 yılından beri akıllı saat tasarımında bir değişikliğe gitmeyen Apple bu yıl ekranının %15 oranda büyüteceğini ve daha uzun ömürlü batarya sahip olacağı yönünde. Ayrıca Apple’da Samsung gibi pil ömrünü arttıracak dahili bataryalar üzerinde çalışabileceği söyleniyor. Apple Watch 4 serisinde yan tarafında bulunan düğmelerinde de tasarım değişikliğine gidebilir.

Beklenen en güçlü söylenti ise Apple iPhoneX’te olan FaceID özelliğini Apple Watch 4 seririsine de ekleyebileceği. Böylelikle en azından selfie çekebilen ön kamera koşulu yüz tanıma sistemlerinin akıllı saatlere entegre edilebilmesi için şart olmuş olacaktır.