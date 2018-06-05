Geleceğe güç verecek Snapdragon 850 işlemcisi tanıtıldı!

Snapdragon 850 Computex 2018 teknoloji fuarında Qualcomm’un düzenlediği etkinlikle beraber tanıtıldı. 2019’un Windows 10’lu cihazlarında kullanılması beklenen yeni Snapdragon 850 işlemcisi’nin özelliklerine gelin hep beraber bakalım.

SNAPDRAGON 850 ÖZELLİKLERİ

Qualcomm’un Internet of Things konusundaki çabalarının bir ürünü olan Snapdragon 850 Windows işletim sistemi kullanan cihazlar için tasarlanmış bir işlemci. Windows işletim sistemli dizüstü bilgisayar ve tabletleri için Qualcomm tarafından özel olarak geliştirilen yapay zekalı Snapdragon 850, cihazlara mobil ağ yani LTE üzerinden daima internet bağlantısı sağlıyor. 10nm’lik üretim süreciyle birlikte daha minimal boyutlarda olan Snapdragon 850, bu boyutları sayesinde yüksek performans sunuyor. Yeni işlemci Snapdragon 835’ten %35 daha hızlı çalışıyor ve frekans hızı 2.96 GHz’e kadar yükselebiliyor.

SNAPDRAGON 850 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 850 pek tabi 4K ekran ve HDR teknolojilerini destekliyor. Snapdragon 850’nin kalbinde ise 8 çekirdekli bir yapı yatıyor. Bu yapıda 2.95 GHz hızında çalışan 4 adet Kryo 385 Gold çekirdeği ve frekans hızı şimdilik belli olmayan 4 ader Kryo 385 Silver çekirdeği yer alıyor. Bu çekirdeklere ise Adreno 630 grafik kartı eşlik ediyor.

SNAPDRAGON 850’Lİ WİNDOWS CİHAZLAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Windows’lu cihazlar için geliştirilen Snapdragon 850, önümüzdeki dönemde çıkacak çoğu 2’si 1 arada cihazın demirbaşı olacak. Çok sayıda şirket Snapdragon 850’li cihaz üreteceğini şimdiden açıkladı bile. Bu şirketlerden biri de Samsung. Tayvan’daki Computex 2018 etkinliğinde tanıtılan Snapdragon 850’li ilk ürünlerin IFA 2018’te görücüye çıkması muhtemel.

