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Geleceğin pil teknolojilerine yatırım yapıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.05.2018 10:40 | Son Güncelleme

Japon otomobil devleri Honda, Nissan ve Toyota geleceğin pil teknolojisi olarak görülen katı hal bataryası üretimi için güçlerini birleştiriyor.

Geleceğin pil teknolojilerine yatırım yapıyor

Japon otomotiv şirketleri Toyota, Nissan ve Honda’nın da aralarında olduğu üst düzey üreticiler yeni bir işbirliği içerisine girme kararı verdi. Japon devleri, elektrikli araçların geleceği adına güçlerini birleştirerek katı hal pilleri için yeni bir Ar-Ge programı başlatıyor.

Libtec adı altında birleşim sağlanacak

Libtec adı altında birleşecek olan bu konsorsiyumda  Panasonic, GS Yuasa, Asahi Kasei ve Toray Industries gibi elektronik konusunda uzman şirketlerde yer alıyor. Bunun yanında Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi bakanlığı tarafından 14 milyon dolar değerinde bir destek sağlanmış olacak.

Katı hal pil teknolojisi nedir ?

Katı hal pil teknolojisi, elektrikli araçların ilerleme döneminde bir sonraki önemli adım olarak ortaya çıkıyor. Bu tür bataryaların içerisinde katı elektrolitler yer alıyor. Bundan dolayı günümüz lityum iyon bataryalarına göre çok daha fazla enerji yoğunluğu oluşuyor. Ayrıca araştırmalar katı hal pillerin günümüz pilleri karşısında oranla maliyeti alt seviyeye çektiğini, daha hafif, güvenli ve sağlam araçlar ortaya çıkardığını vurguluyor.

Sonuç olarak Japon üreticilerin hep birlikte oluşturduğu Libtec’in asıl hedefi, katı hal pilleriyle çalışan araçların 550 kilometre menzile sahip olmasını sağlamak. Uzun dönemde ise bu rakamın 800 kilometreye çıkmasına destek olmakda gelecek hedefleri arasında gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
nissan Toyota Honda

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