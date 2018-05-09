Geleceğin pil teknolojilerine yatırım yapıyor

Japon otomotiv şirketleri Toyota, Nissan ve Honda’nın da aralarında olduğu üst düzey üreticiler yeni bir işbirliği içerisine girme kararı verdi. Japon devleri, elektrikli araçların geleceği adına güçlerini birleştirerek katı hal pilleri için yeni bir Ar-Ge programı başlatıyor.
Libtec adı altında birleşim sağlanacak
Libtec adı altında birleşecek olan bu konsorsiyumda Panasonic, GS Yuasa, Asahi Kasei ve Toray Industries gibi elektronik konusunda uzman şirketlerde yer alıyor. Bunun yanında Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi bakanlığı tarafından 14 milyon dolar değerinde bir destek sağlanmış olacak.
Katı hal pil teknolojisi nedir ?
Katı hal pil teknolojisi, elektrikli araçların ilerleme döneminde bir sonraki önemli adım olarak ortaya çıkıyor. Bu tür bataryaların içerisinde katı elektrolitler yer alıyor. Bundan dolayı günümüz lityum iyon bataryalarına göre çok daha fazla enerji yoğunluğu oluşuyor. Ayrıca araştırmalar katı hal pillerin günümüz pilleri karşısında oranla maliyeti alt seviyeye çektiğini, daha hafif, güvenli ve sağlam araçlar ortaya çıkardığını vurguluyor.
Sonuç olarak Japon üreticilerin hep birlikte oluşturduğu Libtec’in asıl hedefi, katı hal pilleriyle çalışan araçların 550 kilometre menzile sahip olmasını sağlamak. Uzun dönemde ise bu rakamın 800 kilometreye çıkmasına destek olmakda gelecek hedefleri arasında gösteriliyor.
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