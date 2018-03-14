Geleceğin pilleri Apple’ın ve Samsung'un elinde

Apple, son zamanlarda pil teknolojisinin devamlılığı için atılımlarda bulunuyor. Amerikalı şirketin bu atılımlarından en büyüğü günümüz pillerinin ana maddelerinden olan kobalt konusundaydı. Apple, kobalt bakımından zengin olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki maden işletmeleri ile anlaşmak için çeşitli görüşmeler yaptı. Ürünlerinin en önemli parçası için maden arayışına giren Apple’a şimdi de ezeli rakibi Samsung katıldı.

APPLE VE SAMSUNG KOBALT ŞİRKETLERİ İLE GÖRÜŞTÜ



Samsung, iddialara göre iç markası olan Samsung C&T aracılığıyla tıpkı Apple’ın yaptığı gibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki maden şirketleriyle anlaşma görüşmeleri yaptı. Bu görüşmelerin en kayda değer olanı ülkenin en büyük madencilik şirketlerinden biri olan Somika SPRL şirketi ile gerçekleştirildi. Somika SPRL, basına sızan görüşmelerin ardından yaptığı açıklama ile Samsung ile görüşme yaptıklarını doğruladı ancak görüşmelerin içeriğe dair herhangi bir bilgi vermekten kaçındı.

KOBALT NEDİR?



Kobalt birçok alanda kullandığımız pillerin üretimi için gereken bir metal. Bu metal sayesinde şarj edilebilir birçok ürün ortaya çıkıyor. Fakat kobalt çok ucuz bir maden değil. Elektrikli arabalar dahil birçok sektörde kullanılan pillerin çok büyük bir kısmı kobalttan yararlanıyor. Hal böyle olunca kobalt fiyatlarının dalgalanmaması da kaçınılmaz oluyor. 2016 yılında 1 ton kobaltın değeri 20 bin dolar olarak ölçülürken günümüzde 1 ton kobaltın değeri 80 bin doları buluyor. Her bir telefon pili için ise yaklaşık olarak 8 gram kobalt kullanılıyor.