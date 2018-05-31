Gelişmekte olan pazarlarda satışa sunulacak

Bildiğiniz gibi Samsung çok yakında Galaxy A serisinden yeni telefonlar çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy A serisinin yakında satışa sunulacak yeni üyeleri arasında Galaxy A9 Star ve A9 Lite de yer alıyor. Daha önce gelen sızıntılarla ortaya çıkan A9 Star ve A9 Lite’nin yeni görüntüleri sızdırıldı. Böylece her iki telefonun da tasarımı net bir şekilde görüldü.

İlk olarak A9 Star’a bakacak olursak, telefonun arka panelinde çift kamera ve parmak izi sensörü yer aldığı görülüyor. Çift kamera arka panelin sol üst köşesine alt alta yerleştirilirken, parmak izi okuyucu arka panelin üst kısmında, ortada bulunuyor.

Arka kamerası sol üst köşede bulunan telefonun A9 Star olduğu biliniyor. Görüntülerdeki diğer iki telefonun ise A9 Lite ve A9+ olduğu söyleniyor. Ancak bu görüntülere bakarak hangisinin hangisi olduğunu anlamak mümkün değil. Çünkü iki telefon oldukça benzer tasarımlara sahip. Ancak telefonların teknik özellikleri arasında önemli farklılıklar bulunuyor.

Galaxy A9 Lite ve A9 Star ilk olarak Vietnam, Singapur, Malezya, Endonezya, Tayland ve Kamboçya gibi gelişmekte olan ülkelerde satışa sunulacak. Telefonların daha sonra dünya genelinde satışa sunulması bekleniyor.

UBER yasak hakkında açıklama yaptı!



