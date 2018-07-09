Geliştirilmiş kulaklık sistemiyle TalkBand B5 geliyor!

TalkBand B3’ü hatırladınız mı? Serinin en son üyesi olan akıllı bileklik 2016’da duyurulmuş ve standart bir cihaz olmaktan öteye gidememişti. 9 Temmuz‘da duyurulacağına inanılan halef model ise kendine özgü bazı özellikleriyle standardın ötesine geçebilir.

TalkBand ailesinin ismi, doğrudan saat üzerinden arama kontrollerinin yapılabilmesinden geliyor. Huawei, B5 ile birlikte işi daha da büyüterek Bluetooth bir kulaklık aracılığıyla hem arama, hem de müzik dinleme işini çok kolaylaştıracak. Örneğin bu sayede doğrudan kişiler listesine veya cevapsız aramalara ulaşabileceğiz.

Bilekliğin işlevleri bunlarla da sınırlı değil. TalkBand B5, normal bir akıllı saatin gerçekleştirdiği spor takibi, bildirim gösterimi gibi görevleri yerine getirebiliyor. Ayrıca cihaz IP67 su geçirmezlik sertifikasına da sahip.

B3’ten doğrudan B5’e atlanmasınınsa ilginç bir sebebi var; 4 rakamı Çin’de uğursuz kabul ediliyor. Dolayısıyla şirket bir sonraki nesilde B5 isimlendirmesini yapmayı tercih etti. Evan Blass’ın yayınladığı bu fotoğrafla TalkBand B5’in tasarımları da ortaya çıktı. Şimdi gözler bileklik için 9 Temmuz’a çevrildi.

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