General Mobile GM 8 GO’ya yakından bakıyoruz

General Mobile’dan uygun fiyatlı ve güncel yazılıma sahip modeller arka arkaya geliyor. General Mobile GM 8 GO da bu ürünlerin an itibarıyla en günceli.
İçinde Andrid 8.1 Oreo GO Edition işletim sistemi ve yine bu sisteme uygun olarak optimize edilen birçok uygulama barındıran cihaz, gündelik ihtiyaçlarınızı büyük ölçüde karşılayabilecek güce sahip. Biz de sizler için General Mobile GM 8 GO inceleme General Mobile GM 8 GO inceleme videosu çektik.
General Mobile GM 8 GO inceleme videosuna geçmeden önce gelin telefonun teknik özelliklere hep birlikte bakalım.
General Mobile GM 8 GO’nun tasarımı
8.59 mm kalınlık ve 152 gram ağırlık değerlerine sahip olan General Mobile GM 8 GO, genellikle tek elde rahatlıkla kullanılabiliyor. Yanlardan yumuşatılmış köşeleri ve arka tarafta mat bir tasarım malzemesinin kullanılması da avuçtaki tutuş hissini daha güçlü hale getiriyor.
Ürünün ön tarafında herhangi bir fiziksel tuşa yer verilmezken arka tarafta flash ışıklı kamera ve parmak izi okuyucusu dikkat çekiyor. Özellikle kamera tarafına baktığımızda, flashla birleştirilen çerçeveli tasarımının dual kamera sistemini anımsattığını söylesek yanılmayız herhalde.
Parmak izi okuyucu sensörün de çok kısa sürede dokunuşlarınıza cevaplar verebildiğini belirtelim.
Bu arada, telefonun arka kapağı açılıyor ve 3500mAh değerdeki pili çıkarılabiliyor. Evet, bu tip yöntemlere yavaş yavaş veda ettiğimiz şu günlerde General Mobile’dan böyle bir hamle geldi.
Telefonda, 5.5 inc büyüklüğünde, 720×1440 çözünürlüklü IPS LCD ekran yer alıyor. Baktığımızda, hem ekran boyutu hem de çözünürlük değerinin pek çok kullanıcı için uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ekranın dış mekan kullanımlarındaki parlaklık ve belirginlik düzeyi de yeterli. Ekranın üzerinde Gorilla Glass koruma teknolojisi olduğunu da belirtelim.
General Mobile GM 8 GO inceleme
Mediatek MT6739 çipsetiyle gelen telefonda, microSD destekli 16GB dahili depolama ve 1GB RAM değeri mevcut. Açıkçası 1GB RAM değeri yoğun kullanımlarda bazen sizi yarı yolda bırakabilir.
Geekbench 4 testimizde tek çekirdekte 638 puan alan telefon, çift çekirdekte 1707 puan elde etti ve ardından Super Mario Run’ı sorunsuz bir şekilde oynayabildik. Yine de bu telefonun oyun öncelikli olmadığını belirtmemizde fayda var.
GM 8 GO, adından da anlayacağınız üzere bir Android Go üyesi. İçinde Android 8.1 Oreo işletim sisteminin Go sürümünü barındırıyor. Bununla birlikte birçok önemli uygulama da ön yüklü olarak, yine Go sürümleriyle geliyor. “Go sürümünün” anlamı, çok daha optimize ve dolayısıyla performanslı deneyimler demek.
Kamera
Telefonun ön tarafında selfie’ler ve görüntülü görüşmeleriniz için 5MP değerde kamera yer alıyor. HDR ve güzelleştirme seçeneklerinin de bulunduğu kamera, aynı zamanda ekrandaki flash ışığı uygulaması sayesinde düşük ışıklı ortamlarda da güzel sonuçlar verebiliyor.
Arka tarafta konumlandırılan flash ışıklı 13MP değerde kamera ise, FHD video çekimleri yapabildiği gibi HDR da dahil birçok çekim seçeneğine sahip.
Çektiğiniz fotoğraflarınızı ücretsiz ve limitsiz olarak Google Photos’a ekleyebilirsiniz. İki kameranın da özellikle iyi ışık düzeyinde, sabit çekimlerde güzel sonuçlar verdiğini, yine de yüksek beklentilere girmemeniz gerektiğini söylemeliyiz.
Artık arka kapağın ve pilin çıkarılabilir olması gibi detaylarla pek karşılaşmıyoruz. GM 8 Go ise çıkarılabilir pille geliyor. GM Turbo Charge teknolojisine destek veren 3500mAh değerdeki pil, tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarmanıza, kullanım sıklığınıza göre ikinci güne ulaşmanıza da imkan sağlıyor.
General Mobile GM8 Go, 799 TL’lik satış fiyatı etiketine sahip. 5.5 inch ekranı ve 3500mAh pili bulunan ürün, Android 8.1 Oreo Go Edition işletim sistemi sayesinde gündelik işlemlerinizi rahatlıkla yapabilmenize imkan sunuyor.
Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum
Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama
ABD'nin New Jersey eyaletinde kıyıya tarih vurdu!
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
ABD'den dünyayı şoke eden İran iddiası!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Okuyucu Yorumları 0 yorum