General Mobile GM 8 GO’ya yakından bakıyoruz

İçinde Andrid 8.1 Oreo GO Edition işletim sistemi ve yine bu sisteme uygun olarak optimize edilen birçok uygulama barındıran cihaz, gündelik ihtiyaçlarınızı büyük ölçüde karşılayabilecek güce sahip. Biz de sizler için General Mobile GM 8 GO inceleme General Mobile GM 8 GO inceleme videosu çektik.

General Mobile’dan uygun fiyatlı ve güncel yazılıma sahip modeller arka arkaya geliyor. General Mobile GM 8 GO da bu ürünlerin an itibarıyla en günceli.

GM 8 GO, adından da anlayacağınız üzere bir Android Go üyesi. İçinde Android 8.1 Oreo işletim sisteminin Go sürümünü barındırıyor. Bununla birlikte birçok önemli uygulama da ön yüklü olarak, yine Go sürümleriyle geliyor. “Go sürümünün” anlamı, çok daha optimize ve dolayısıyla performanslı deneyimler demek.

Kamera



Telefonun ön tarafında selfie’ler ve görüntülü görüşmeleriniz için 5MP değerde kamera yer alıyor. HDR ve güzelleştirme seçeneklerinin de bulunduğu kamera, aynı zamanda ekrandaki flash ışığı uygulaması sayesinde düşük ışıklı ortamlarda da güzel sonuçlar verebiliyor.

Arka tarafta konumlandırılan flash ışıklı 13MP değerde kamera ise, FHD video çekimleri yapabildiği gibi HDR da dahil birçok çekim seçeneğine sahip.

Çektiğiniz fotoğraflarınızı ücretsiz ve limitsiz olarak Google Photos’a ekleyebilirsiniz. İki kameranın da özellikle iyi ışık düzeyinde, sabit çekimlerde güzel sonuçlar verdiğini, yine de yüksek beklentilere girmemeniz gerektiğini söylemeliyiz.

Artık arka kapağın ve pilin çıkarılabilir olması gibi detaylarla pek karşılaşmıyoruz. GM 8 Go ise çıkarılabilir pille geliyor. GM Turbo Charge teknolojisine destek veren 3500mAh değerdeki pil, tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarmanıza, kullanım sıklığınıza göre ikinci güne ulaşmanıza da imkan sağlıyor.

General Mobile GM8 Go, 799 TL’lik satış fiyatı etiketine sahip. 5.5 inch ekranı ve 3500mAh pili bulunan ürün, Android 8.1 Oreo Go Edition işletim sistemi sayesinde gündelik işlemlerinizi rahatlıkla yapabilmenize imkan sunuyor.

İnceleme videosunu seyretmek için buraya tıklayınız